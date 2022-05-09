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Несмотря на постоянные обстрелы над Азовсталью развевается украинский флаг

Мазуренко Алена Понедельник, 9 мая 2022, 19:49
скриншот

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео украинского флага над заводом Азовсталь, где более 70 дней обороняются защитники города.

Источник: Андрющенко в Telegram

Дословно: "Мариуполь. Азов-Сталь. Сегодня. 9 мая 2022 года. 75 день сопротивления. Несокрушимый и Непокоренный. Х@й им, а не Мариуполь.

Земной поклон всем нашим защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в безвозмездном долгу перед вами".

Детали: На видео, опубликованном Андрющенко, звучат постоянные взрывы.

У украинских защитников, находящихся на заводе, нет ПВО, поддержки артиллерии или танков. Вражеская авиация безнаказанно кроет огнем территорию завода и сбрасывает тяжелые бомбы.

Защитники города описывают свои действия как "нереальные подвиги в нереальных условиях" и борьбу против танков со штрих-ножами в руках.

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Темы: АзовМариуполь
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