Несмотря на постоянные обстрелы над Азовсталью развевается украинский флаг
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео украинского флага над заводом Азовсталь, где более 70 дней обороняются защитники города.
Источник: Андрющенко в Telegram
Дословно: "Мариуполь. Азов-Сталь. Сегодня. 9 мая 2022 года. 75 день сопротивления. Несокрушимый и Непокоренный. Х@й им, а не Мариуполь.
Земной поклон всем нашим защитникам Мариуполя. Вашему подвигу нет синонимов. Мы все в безвозмездном долгу перед вами".
Детали: На видео, опубликованном Андрющенко, звучат постоянные взрывы.
У украинских защитников, находящихся на заводе, нет ПВО, поддержки артиллерии или танков. Вражеская авиация безнаказанно кроет огнем территорию завода и сбрасывает тяжелые бомбы.
Защитники города описывают свои действия как "нереальные подвиги в нереальных условиях" и борьбу против танков со штрих-ножами в руках.
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Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в блокаде российских войск. Защитники Мариуполя находятся в подземельях "Азовстали". За последнюю неделю оттуда удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Следующим шагом власти надеялись эвакуировать с завода медиков и раненых.
- 3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" шли тяжелые бои. По состоянию на 5 мая штурм завода продолжался.
- 6 мая российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погибли 3 военных, 6 получили ранения.
- 6 мая Зеленский заявил, что к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства.