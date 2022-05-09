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Пентагон имеет единичные доказательства, что россияне отказываются выполнять приказы на Донбассе

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 20:01
здание пентагона. фото: getty images

Американская разведка имеет единичные свидетельства о том, что российские военные вплоть до уровня командира батальона отказываются выполнять приказы касательно наступления на Донбассе.

Источник: неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN

Детали: Чиновник говорит, что российские солдаты и командиры либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их ненадлежащим образом, по сути, совершая молчаливый саботаж.

По словам чиновника, российское военное командование до сих пор не справилось с проблемами с тыловым обеспечением войск и поддержкой боевого духа солдат.

Предыстория:

  • Министерство обороны Британии считает, что российские командиры массово гибнут на поле боя в Украине, потому что вынуждены решать проблемы с боевым духом и логистикой своих подразделений прямо на передовой, где их уничтожают украинские силы.
  • Директор ЦРУ США Билл Бернс считает, что Кремль намерен удвоить усилия по обстрелам украинских городов и наступлению.
  • По данным американских журналистов, президент США Джо Байден раскритиковал своих высокопоставленных чиновников за "сливы" американских чиновников касательно обмена разведывательными данными с Украиной.

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Темы: разведкаДонбассСШАбоевые действия
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