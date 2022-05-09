Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон имеет единичные доказательства, что россияне отказываются выполнять приказы на Донбассе

Денис КарловскийПонедельник, 9 мая 2022, 20:01
Пентагон имеет единичные доказательства, что россияне отказываются выполнять приказы на Донбассе
здание пентагона. фото: getty images

Американская разведка имеет единичные свидетельства о том, что российские военные вплоть до уровня командира батальона отказываются выполнять приказы касательно наступления на Донбассе.

Источник: неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN

Детали: Чиновник говорит, что российские солдаты и командиры либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их ненадлежащим образом, по сути, совершая молчаливый саботаж.

Реклама:

По словам чиновника, российское военное командование до сих пор не справилось с проблемами с тыловым обеспечением войск и поддержкой боевого духа солдат.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министерство обороны Британии считает, что российские командиры массово гибнут на поле боя в Украине, потому что вынуждены решать проблемы с боевым духом и логистикой своих подразделений прямо на передовой, где их уничтожают украинские силы.
  • Директор ЦРУ США Билл Бернс считает, что Кремль намерен удвоить усилия по обстрелам украинских городов и наступлению.
  • По данным американских журналистов, президент США Джо Байден раскритиковал своих высокопоставленных чиновников за "сливы" американских чиновников касательно обмена разведывательными данными с Украиной.

Темы: разведкаДонбассСШАбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
разведка
Буданов: Россия захочет реванша после проигрыша в войне, это может произойти через 10 лет
Атака на аэродром в Пскове была из РФ: СМИ показали момент удара
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: