Пентагон имеет единичные доказательства, что россияне отказываются выполнять приказы на Донбассе

Американская разведка имеет единичные свидетельства о том, что российские военные вплоть до уровня командира батальона отказываются выполнять приказы касательно наступления на Донбассе.

Источник: неназванный чиновник Пентагона в комментарии CNN

Детали: Чиновник говорит, что российские солдаты и командиры либо отказываются выполнять приказы, либо выполняют их ненадлежащим образом, по сути, совершая молчаливый саботаж.

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По словам чиновника, российское военное командование до сих пор не справилось с проблемами с тыловым обеспечением войск и поддержкой боевого духа солдат.

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