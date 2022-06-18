Польский генерал считает, что у НАТО есть аргумент, чтобы "закрыть небо" над западом Украины

Польский генерал Станислав Козей считает, что НАТО может "закрыть небо" над западными регионами Украины, ссылаясь на то, что Россия обстреливает ракетами двойного назначения регионы у границ стран-членов Альянса.

Источник: интервью бывшего главы Бюро национальной безопасности Польши в 2010-2015 годах, бригадного генерала Козея для польского онлайн-медиа Onet.pl

Прямая речь Козея: "Это недопустимо. Российские ракеты с большой дальностью, запускаемые с Черного моря, либо с применением стратегической авиации, и летящие в направлении границ стран Североатлантического альянса, нужно сбивать на должном расстоянии.

Реклама:

Речь идет о ракетах двойного назначения, ведь они могут переносить ядерные боезаряды. Если учесть это, то у нас есть определенные аргументы, чтобы превентивно отвечать на атаки России и обезопасить себя. Если они не прекратят удары ракетами двойного назначения в направлении наших границ (границ НАТО – УП), то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны в небе над западом Украины".

Детали: По мнению генерала Козея, российский президент Владимир Путин успешно шантажирует Запад своей "доктриной эскалации" – возможностью применения ядерного оружия. Однако он считает, что лидерам Запада тоже следует провести какие-то "красные линии" и выдвигать условия для России, а не только отвечать на ее угрозы.

Генерал Козей убежден, что не только одна сторона в этой войне должна иметь инициативу по применению оружия. Если НАТО введет бесполетную зону в небе над западными областями Украины, то Путину придется взвешивать риски, стоит ли идти на прямую эскалацию с Североатлантическим альянсом.

ВИДЕО ДНЯ

Польский военный добавляет, что Украина имеет все шансы отбросить российские войска с захваченных территорий после 24 февраля, но ситуация упирается в темпы и объемы помощи оружия от западных партнеров. По его мнению, в случае затягивания помощи оружием со стороны Запада, российские оккупационные войска могут перехватить инициативу и отбросить Вооруженные силы Украины из Донбасса, а затем пойти в наступление на Одессу и Приднестровье, захватив Черноморское побережье. Такой сценарий генерал оценивает как маловероятный, но возможный.

В таком случае президента Владимира Зеленского теоретически могут свергнуть, а в Киеве воцарятся политики, назначенные из Москвы. Тогда в Украине будет введен политический режим вроде режима Лукашенко в Беларуси, который будет полностью зависим от экономики, спецслужб и военного аппарата РФ.

После этого Россия в течение нескольких лет сможет восстановить свои войска, в том числе используя ресурсы Украины и начать войну против Польши и стран Балтии. По его мнению, Путин не основывает свои планы на логических основаниях, а действует полностью иррационально, следуя только собственным амбициям. Потому генерал Козей не считает невероятной перспективу войны между НАТО и РФ в случае победы России в Украине.

Первый удар Путина при таком сценарии может прийтись на так называемый "Сувальский перешеек" – сухопутную границу между Польшей и Литвой, отделяющую Беларусь от Калининградской области РФ.

Однако генерал Козей добавил, что, если Запад ускорит и увеличит поставки вооружения в Украину, то у ВСУ есть шанс одержать победу над Россией, серьезно уменьшив стратегический потенциал российской армии. При этом Украина будет иметь шанс стать полноценным членом Запада, прежде всего Европейского Союза.

Предыстория: