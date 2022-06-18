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Польский генерал считает, что у НАТО есть аргумент, чтобы "закрыть небо" над западом Украины

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 18:46
бригадный генерал станислав козей. фото: PRZEMEK WIERZCHOWSKI / AGENCJA GAZETA

Польский генерал Станислав Козей считает, что НАТО может "закрыть небо" над западными регионами Украины, ссылаясь на то, что Россия обстреливает ракетами двойного назначения регионы у границ стран-членов Альянса.

Источник: интервью бывшего главы Бюро национальной безопасности Польши в 2010-2015 годах, бригадного генерала Козея для польского онлайн-медиа Onet.pl

Прямая речь Козея: "Это недопустимо. Российские ракеты с большой дальностью, запускаемые с Черного моря, либо с применением стратегической авиации, и летящие в направлении границ стран Североатлантического альянса, нужно сбивать на должном расстоянии.

Речь идет о ракетах двойного назначения, ведь они могут переносить ядерные боезаряды. Если учесть это, то у нас есть определенные аргументы, чтобы превентивно отвечать на атаки России и обезопасить себя. Если они не прекратят удары ракетами двойного назначения в направлении наших границ (границ НАТО – УП), то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны в небе над западом Украины".

Детали: По мнению генерала Козея, российский президент Владимир Путин успешно шантажирует Запад своей "доктриной эскалации" – возможностью применения ядерного оружия. Однако он считает, что лидерам Запада тоже следует провести какие-то "красные линии" и выдвигать условия для России, а не только отвечать на ее угрозы.

Генерал Козей убежден, что не только одна сторона в этой войне должна иметь инициативу по применению оружия. Если НАТО введет бесполетную зону в небе над западными областями Украины, то Путину придется взвешивать риски, стоит ли идти на прямую эскалацию с Североатлантическим альянсом.

Польский военный добавляет, что Украина имеет все шансы отбросить российские войска с захваченных территорий после 24 февраля, но ситуация упирается в темпы и объемы помощи оружия от западных партнеров. По его мнению, в случае затягивания помощи оружием со стороны Запада, российские оккупационные войска могут перехватить инициативу и отбросить Вооруженные силы Украины из Донбасса, а затем пойти в наступление на Одессу и Приднестровье, захватив Черноморское побережье. Такой сценарий генерал оценивает как маловероятный, но возможный.

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В таком случае президента Владимира Зеленского теоретически могут свергнуть, а в Киеве воцарятся политики, назначенные из Москвы. Тогда в Украине будет введен политический режим вроде режима Лукашенко в Беларуси, который будет полностью зависим от экономики, спецслужб и военного аппарата РФ.

После этого Россия в течение нескольких лет сможет восстановить свои войска, в том числе используя ресурсы Украины и начать войну против Польши и стран Балтии. По его мнению, Путин не основывает свои планы на логических основаниях, а действует полностью иррационально, следуя только собственным амбициям. Потому генерал Козей не считает невероятной перспективу войны между НАТО и РФ в случае победы России в Украине.

Первый удар Путина при таком сценарии может прийтись на так называемый "Сувальский перешеек" – сухопутную границу между Польшей и Литвой, отделяющую Беларусь от Калининградской области РФ.

Однако генерал Козей добавил, что, если Запад ускорит и увеличит поставки вооружения в Украину, то у ВСУ есть шанс одержать победу над Россией, серьезно уменьшив стратегический потенциал российской армии. При этом Украина будет иметь шанс стать полноценным членом Запада, прежде всего Европейского Союза.

Предыстория:

  • В начале широкомасштабного вторжения российских войск в Украину президент Владимир Зеленский, украинские высокопоставленные чиновники, общество и протестующие по всему миру требовали от НАТО "закрыть небо". 14 марта парламент Эстонии принял резолюцию в ООН с требованием ввести бесполетную зону в Украине.
  • 90% украинцев в марте считали, что НАТО обязано "закрыть небо" над Украиной. Тогда более 70% американцев также считали, что Североатлантический союз должен ввести бесполетную зону над Украиной.
  • Путин пригрозил 5 марта, что любые попытки ввести бесполетную зону в небе над Украиной он будет воспринимать как участие этой страны в вооруженном конфликте с Россией.
  • На тот момент россияне запускали в течение суток десятки ракет по городам Украины, в том числе по жилым домам, школам, роддомам, больницам, культурным учреждениям и т.д., поэтому в СМИ была очень масштабная кампания в поддержку "закрытия неба" Украины средствами НАТО.
  • Однако представители администрации президента США Джо Байдена отвергли в марте призывы "закрыть небо" над Украиной. На саммите министров стран-членов НАТО в начале марта также отказались "закрывать небо".

Темы: НАТОавиаПРОПольша
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