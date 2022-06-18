Польський генерал вважає, що в НАТО є аргумент, аби "закрити небо" принаймні над заходом України
Польський генерал Станіслав Козєй вважає, що НАТО може "закрити небо" над західними регіонами України, посилаючись на те, що Росія обстрілює ракетами подвійного призначення регіони біля кордонів країн-членів Альянсу.
Джерело: інтерв’ю колишнього очільника Бюро національної безпеки Польщі у 2010-2015 роках, бригадного генерала Козея для польського онлайнмедіа Onet.pl
Пряма мова Козєя: "Це неприпустимо. Російські ракети з великою дальністю, які запускають з Чорного моря, або застосовуючи стратегічну авіацію, і котрі летять в напрямку кордонів країн Північноатлантичного альянсу, потрібно збивати на належній відстані.
Ідеться про ракети подвійного призначення, адже вони можуть переносити ядерні боєзаряди. Якщо взяти це до уваги, то в нас є певні аргументи, аби превентивно відповідати на атаки Росії й убезпечити себе. Якщо вони не припинять удари ракетами подвійного призначення в напрямку наших кордонів (кордонів НАТО – УП), то з певного моменту ми можемо розгорнути засоби протиракетної оборони в небі над заходом України".
Деталі: На думку генерала Козєя, російський президент Володимир Путін успішно шантажує Захід своєю "доктриною ескалації" – можливістю застосування ядерної зброї. Проте він вважає, тщо лідерам Заходу теж слід провести якісь "червоні лінії" й висувати умови для Росії, а не лише відповідати на її погрози.
Генерал Козєй переконаний, що не лише одна сторона в цій війна повинна мати ініціативу щодо застосування зброї. Якщо НАТО запровадить безпольотну зону в небі над західними областями України, то це Путінові доведеться зважувати ризики, чи варто йти на пряму ескалацію з Північноатлантичним альянсом.
Польський військовик додає, що наразі Україна має всі шанси відкинути російські війська із захоплених територій після 24 лютого, але ситуація впирається в темпи й обсяги допомоги зброєю від західних партнерів. На його думку, в разі затягування допомоги зброєю Заходом, російські окупаційні війська можуть перехопити ініціативу й відкинути Збройні сили України з Донбасу, а потім піти в наступ на Одесу й Придністров’я, захопивши все Чорноморське узбережжя. Такий сценарій генерал оцінює як малоймовірний, але можливий.
У такому разі влада президента Володимира Зеленського теоретично може бути повалена, а в Києві запанують політики, призначені з Москви. Тоді в Україні запровадять політичний режим на кшталт режиму Лукашенка в Білорусі, котрий буде цілком залежний від економіки, спецслужб і військового апарату РФ.
Після цього Росія впродовж кілька років зможе відновити свої війська, в тому числі використовуючи ресурси України, та почати війну проти Польщі й країн Балтії. На його думку, Путін не засновує свої плани на логічних засновках, а чинить повністю ірраціонально, слідуючи лише власним амбіціям. Тому генерал Козєй не вважає неймовірною перспективу війни між НАТО й РФ в разі перемоги Росії в Україні.
Перший удар Путіна за такого сценарію може припасти на так званий "Сувальський перешийок" – сухопутний кордон між Польщею й Литвою, який відділяє Білорусь від Калінінґрадської області РФ.
Однак, генерал Козєй додав, що, якщо Захід пришвидшить і збільшить поставки озброєння в Україну, то ЗСУ мають шанс здобути перемогу над Росією, серйозно зменшивши стратегічний потенціал російської армії, а Україна матиме шанс стати повноцінним членом Заходу, насамперед Європейського Союзу.
Передісторія:
- На початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, президент Володимир Зеленський, українські посадовці, суспільство й протестувальники по всьому світу вимагали від НАТО "закрити небо". 14 березня парламент Естонії ухвалив резолюцію до ООН з вимогою запровадити безпольотну зону в Україні.
- 90% українців у березні вважали, що НАТО зобов'язаний "закрити небо" над Україною. Тоді понад 70% американців також вважали, що Альянс мусить запровадити безпольотну зону над Україною.
- Путін пригрозив 5 березня, що будь-які спроби запровадити безпольотну зону в небі над Україною він буде вважати як участь цієї країни в збройному конфлікті з Росією.
- Тоді росіяни запускали впродовж доби десятки ракет по містах України, в тому числі по житлових будинках, школах, пологових будинках, лікарнях, культурних установах тощо, тому в ЗМІ була дуже масштабна кампанія на підтримку "закриття неба" України засобами НАТО.
- Проте представники адміністрації президента США Джо Байдена відкинули в березні заклики "закрити небо" над Україною. На саміті міністрів країн-членів НАТО на початку березня також відмовились "закривати небо".