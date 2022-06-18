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Польський генерал вважає, що в НАТО є аргумент, аби "закрити небо" принаймні над заходом України

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 18:46
Польський генерал вважає, що в НАТО є аргумент, аби закрити небо принаймні над заходом України
бригадний генерал станіслав козєй. фото: przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

Польський генерал Станіслав Козєй вважає, що НАТО може "закрити небо" над західними регіонами України, посилаючись на те, що Росія обстрілює ракетами подвійного призначення регіони біля кордонів країн-членів Альянсу.

Джерело: інтерв’ю колишнього очільника Бюро національної безпеки Польщі у 2010-2015 роках, бригадного генерала Козея для польського онлайнмедіа Onet.pl

Пряма мова Козєя: "Це неприпустимо. Російські ракети з великою дальністю, які запускають з Чорного моря, або застосовуючи стратегічну авіацію, і котрі летять в напрямку кордонів країн Північноатлантичного альянсу, потрібно збивати на належній відстані.

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Ідеться про ракети подвійного призначення, адже вони можуть переносити ядерні боєзаряди. Якщо взяти це до уваги, то в нас є певні аргументи, аби превентивно відповідати на атаки Росії й убезпечити себе. Якщо вони не припинять удари ракетами подвійного призначення в напрямку наших кордонів (кордонів НАТО – УП), то з певного моменту ми можемо розгорнути засоби протиракетної оборони в небі над заходом України".

Деталі: На думку генерала Козєя, російський президент Володимир Путін успішно шантажує Захід своєю "доктриною ескалації" – можливістю застосування ядерної зброї. Проте він вважає, тщо лідерам Заходу теж слід провести якісь "червоні лінії" й висувати умови для Росії, а не лише відповідати на її погрози. 

Генерал Козєй переконаний, що не лише одна сторона в цій війна повинна мати ініціативу щодо застосування зброї. Якщо НАТО запровадить безпольотну зону в небі над західними областями України, то це Путінові доведеться зважувати ризики, чи варто йти на пряму ескалацію з Північноатлантичним альянсом.

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Польський військовик додає, що наразі Україна має всі шанси відкинути російські війська із захоплених територій після 24 лютого, але ситуація впирається в темпи й обсяги допомоги зброєю від західних партнерів. На його думку, в разі затягування допомоги зброєю Заходом, російські окупаційні війська можуть перехопити ініціативу й відкинути Збройні сили України з Донбасу, а потім піти в наступ на Одесу й Придністров’я, захопивши все Чорноморське узбережжя. Такий сценарій генерал оцінює як малоймовірний, але можливий.

У такому разі влада президента Володимира Зеленського теоретично може бути повалена, а в Києві запанують політики, призначені з Москви. Тоді в Україні запровадять політичний режим на кшталт режиму Лукашенка в Білорусі, котрий буде цілком залежний від економіки, спецслужб і військового апарату РФ.

Після цього Росія впродовж кілька років зможе відновити свої війська, в тому числі використовуючи ресурси України, та почати війну проти Польщі й країн Балтії. На його думку, Путін не засновує свої плани на логічних засновках, а чинить повністю ірраціонально, слідуючи лише власним амбіціям. Тому генерал Козєй не вважає неймовірною перспективу війни між НАТО й РФ в разі перемоги Росії в Україні.

Перший удар Путіна за такого сценарію може припасти на так званий "Сувальський перешийок" – сухопутний кордон між Польщею й Литвою, який відділяє Білорусь від Калінінґрадської області РФ.

Однак, генерал Козєй додав, що, якщо Захід пришвидшить і збільшить поставки озброєння в Україну, то ЗСУ мають шанс здобути перемогу над Росією, серйозно зменшивши стратегічний потенціал російської армії, а Україна матиме шанс стати повноцінним членом Заходу, насамперед Європейського Союзу.

Передісторія: 

  • На початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, президент Володимир Зеленський, українські посадовці, суспільство й протестувальники по всьому світу вимагали від НАТО "закрити небо". 14 березня парламент Естонії ухвалив резолюцію до ООН з вимогою запровадити безпольотну зону в Україні.
  • 90% українців у березні вважали, що НАТО зобов'язаний "закрити небо" над Україною. Тоді понад 70% американців також вважали, що Альянс мусить запровадити безпольотну зону над Україною.
  • Путін пригрозив 5 березня, що будь-які спроби запровадити безпольотну зону в небі над Україною він буде вважати як участь цієї країни в збройному конфлікті з Росією.
  • Тоді росіяни запускали впродовж доби десятки ракет по містах України, в тому числі по житлових будинках, школах, пологових будинках, лікарнях, культурних установах тощо, тому в ЗМІ була дуже масштабна кампанія на підтримку "закриття неба" України засобами НАТО.
  • Проте представники адміністрації президента США Джо Байдена відкинули в березні заклики "закрити небо" над Україною. На саміті міністрів країн-членів НАТО на початку березня також відмовились "закривати небо".

Теми: НАТОавіаПРОПольща
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