Залужный показал, как ВСУ зачистили Змеиный от остатков "русского духа"
ВСУ уничтожили остатки российской техники, вооружения и имущества на острове Змеиный.
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram
Дословно: "Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.
Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет".
Детали: На обнародованном Залужным видео говорится, что 1 июля в результате атаки украинских войск на Змеином уничтожены РСЗО 2Б17М Торнадо-Г, топливозаправщик, 3 единицы автотранспорта, склад боекомплекта и склад горюче-смазочных материалов врага.
Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что российские оккупанты вечером 1 июля нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный.
Позже сообщалось, что идет операция по зачистке Змеиного от оккупантов и их техники.
Предыстория:
- Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
- Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.