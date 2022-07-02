Залужный показал, как ВСУ зачистили Змеиный от остатков "русского духа"

ВСУ уничтожили остатки российской техники, вооружения и имущества на острове Змеиный.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Дословно: "Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.

Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет".

Детали: На обнародованном Залужным видео говорится, что 1 июля в результате атаки украинских войск на Змеином уничтожены РСЗО 2Б17М Торнадо-Г, топливозаправщик, 3 единицы автотранспорта, склад боекомплекта и склад горюче-смазочных материалов врага.

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что российские оккупанты вечером 1 июля нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный.

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Позже сообщалось, что идет операция по зачистке Змеиного от оккупантов и их техники.

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