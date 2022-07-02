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Залужный показал, как ВСУ зачистили Змеиный от остатков "русского духа"

Катерина ТищенкоСуббота, 2 июля 2022, 16:35
скриншот видео

ВСУ уничтожили остатки российской техники, вооружения и имущества на острове Змеиный.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Дословно: "Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.

Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет".

Детали: На обнародованном Залужным видео говорится, что 1 июля в результате атаки украинских войск на Змеином уничтожены РСЗО 2Б17М Торнадо-Г, топливозаправщик, 3 единицы автотранспорта, склад боекомплекта и склад горюче-смазочных материалов врага.

Что предшествовало: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что российские оккупанты вечером 1 июля нанесли авиаудар фосфорными бомбами по острову Змеиный.

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Позже сообщалось, что идет операция по зачистке Змеиного от оккупантов и их техники.

Предыстория:

  • Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
  • Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.

Темы: ЗмеиныйВооруженные силы
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