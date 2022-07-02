На пляже Одесщины на взрывчатке подорвались два человека: один погиб

В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области возле берега сдетонировала мина, погиб мужчина.

Источник: начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, которую цитирует "Суспільне"

Детали: По данным военных, вопреки запрету на посещение пляжей, на побережье региона проводила досуг компания мужчин.

Реклама:

Указывается, что при заплыве в море один из отдыхающих подорвался на взрывчатке и погиб, еще один мужчина получил контузию.

Напомним: Спикер Одесской областной военной администраций Сергей Братчук с сожалением констатировал, что граждане продолжают игнорировать оговоркипредостережения властей о минах и идут купаться, подвергаясь опасности.

Братчук объяснял, что морская мина – это не только противокорабельная - "круглый ежик", который можно вовремя заметить. Есть еще противодесантные мины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: