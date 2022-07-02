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На пляже Одесщины на взрывчатке подорвались два человека: один погиб

Валентина РоманенкоСуббота, 2 июля 2022, 20:08
иллюстративное фото Е.Туренко

В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области возле берега сдетонировала мина, погиб мужчина.

Источник: начальник пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, которую цитирует "Суспільне"

Детали: По данным военных, вопреки запрету на посещение пляжей, на побережье региона проводила досуг компания мужчин.

Указывается, что при заплыве в море один из отдыхающих подорвался на взрывчатке и погиб, еще один мужчина получил контузию.

Напомним: Спикер Одесской областной военной администраций Сергей Братчук с сожалением констатировал, что граждане продолжают игнорировать оговоркипредостережения властей о минах и идут купаться, подвергаясь опасности.

Братчук объяснял, что морская мина – это не только противокорабельная - "круглый ежик", который можно вовремя заметить. Есть еще противодесантные мины.

Предыстория:

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  • После начала полномасштабной войны против Украины в марте российская армия заминировала морские пути от Босфора до Одессы, цинично заявив, что это украинские мины и после шторма они дрейфуют.
  • 11 июня к черноморскому побережью Одесщины вынесло вражескую мину, которая сдетонировала в 20 метрах от берега.
  • В тот же день на пляже в Грибовке Одесской области в результате взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий. Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью.

Темы: Одесская область
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