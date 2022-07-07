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Площадь массовых захоронений вблизи Мариуполя увеличилась вдвое

Ирина БалачукЧетверг, 7 июля 2022, 16:14
Место массового захоронения на кладбище в поселке Старый Крым возле Мариуполя, 29 июня 2022 года. Фото с сайта Радио Свобода

Территория массовых захоронений в оккупированном Россией поселке Старый Крым недалеко от Мариуполя за два месяца увеличились в два раза.

Источник: проект "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на данные спутника Planet Labs

Дословно "Схемы": "По данным городского совета Мариуполя, всего там может быть похоронено более 15 тысяч горожан".

Детали: 29 июня спутник зафиксировал технику, которой оккупанты продолжают выкапывать траншеи на кладбище возле поселка Старый Крым, что вблизи Мариуполя в Донецкой области. С момента оккупации города в таких траншеях массово хоронят погибших жителей.

В сравнении со спутниковым снимком Planet Labs за 8 мая площадь массовых захоронений на этом кладбище увеличилась почти вдвое. 

 
Фото с сайта Радио Свобода

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, это может быть связано с тем, что оккупанты начали разбирать завалы многоэтажных домов, поврежденных и разрушенных российской армией. Андрющенко отметил, что в каждом из таких домов может быть около сотни погибших местных жителей.

По его данным, рабочие так называемых "государственных ритуальных услуг" и подконтрольная оккупантам судебно-медицинская экспертиза извлекают тела из-под завалов и чаще всего везут их на кладбище в Старом Крыму.

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Погибших хоронят не только в траншеях, но и в отдельных могилах. За такие услуги, по словам Андрющенко, оккупанты берут примерно 20 тысяч гривен. 

 
Фото с сайта Радио Свобода

Однако даже за деньги людей хоронят не сразу – родственникам приходится ждать около 2 недель. Это связано с тем, что в Мариуполе есть проблемы с древесиной, поэтому гробы обычно везут из оккупированной Донецкой области.

Предыстория:

  • Спутники Maxar Technologies зафиксировали появление траншей длиной 300 метров в конце марта на поле близ Мангуша, куда оккупанты вывозили тела убитых мариупольцев.
  • В Мариупольском горсовете выяснили, что в таких траншеях могут быть похоронены до 9 тысяч человек.
  • Подобную братскую могилу со спутников зафиксировали в поселке Виноградное неподалеку от Мариуполя.
  • В конце апреля спутники обнаружили появление массового захоронения на кладбище Старого Крыма в северо-западном пригороде Мариуполя.

Темы: Мариупольоккупацияжертвы
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