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Площа масових поховань поблизу Маріуполя збільшились удвічі – Схеми

Ірина БалачукЧетвер, 7 липня 2022, 16:14
Площа масових поховань поблизу Маріуполя збільшились удвічі – Схеми
Місце масового поховання на кладовищі у селищі Старий Крим біля Маріуполя, 29 червня 2022 року. Фото з сайту Радіо Свобода

Територія масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя за два місяці збільшились удвічі.  

Джерело: проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на дані супутника Planet Labs

Дослівно "Схеми": "За даними міської ради Маріуполя, загалом там може бути поховано більше 15 тисяч містян".

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Деталі: 29 червня супутник зафіксував техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим, що поблизу Маріуполя у Донецькій області.  Зазначається, що з моменту окупації міста в таких траншеях масово ховають загиблих мешканців.

Порівняно з супутниковим знімком Planet Labs за 8 травня площа масових поховань на цьому кладовищі збільшилась майже вдвічі. 

 
Фото з сайту Радіо Свобода

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, це може бути пов’язане з тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків, пошкоджених та зруйнованих російською армією. Андрющенко зазначив, що в кожному з таких будинків може бути до сотні загиблих місцевих жителів.

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За його даними робітники так званих "державних ритуальних послуг" та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза дістають тіла з-під завалів і найчастіше везуть їх на кладовище у Старому Криму.

Загиблих хоронять не лише у траншеях, а й в окремих могилах. За такі послуги, за словами Андрющенка, окупанти беруть приблизно 20 тисяч гривень. 

 
Фото з сайту Радіо Свобода

Однак навіть за гроші людей ховають не відразу – родичам доводиться чекати близько 2 тижнів. Це пов’язане з тим, що в Маріуполі є проблеми з деревиною, тому труни зазвичай везуть з окупованої раніше Донеччини.

Передісторія:

  • Супутники Maxar Technologies зафіксували появу траншей завдовжки 300 метрів наприкінці березня на полі поблизу Мангуша, куди окупанти вивозили тіла вбитих маріупольців.
  • У Маріупольській міськраді вирахували, що в такі траншеї можуть бути поховані до 9 тисяч людей.
  • Подібну братську могилу з супутників зафіксували у селищі Виноградне неподалік від Маріуполя.
  • Наприкінці квітня супутники виявили появу масового поховання на цвинтарі Старого Крима в північно-західному передмісті Маріуполя.

Теми: Маріупольокупаціяжертви
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