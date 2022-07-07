Площа масових поховань поблизу Маріуполя збільшились удвічі – Схеми

Місце масового поховання на кладовищі у селищі Старий Крим біля Маріуполя, 29 червня 2022 року. Фото з сайту Радіо Свобода

Територія масових поховань в окупованому Росією селищі Старий Крим неподалік Маріуполя за два місяці збільшились удвічі.

Джерело: проєкт "Схеми" (Радіо Свобода) з посиланням на дані супутника Planet Labs

Дослівно "Схеми": "За даними міської ради Маріуполя, загалом там може бути поховано більше 15 тисяч містян".

Деталі: 29 червня супутник зафіксував техніку, якою окупанти продовжують викопувати траншеї на кладовищі біля селища Старий Крим, що поблизу Маріуполя у Донецькій області. Зазначається, що з моменту окупації міста в таких траншеях масово ховають загиблих мешканців.

Порівняно з супутниковим знімком Planet Labs за 8 травня площа масових поховань на цьому кладовищі збільшилась майже вдвічі.

Фото з сайту Радіо Свобода

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, це може бути пов’язане з тим, що окупанти почали розбирати завали багатоповерхових будинків, пошкоджених та зруйнованих російською армією. Андрющенко зазначив, що в кожному з таких будинків може бути до сотні загиблих місцевих жителів.

За його даними робітники так званих "державних ритуальних послуг" та підконтрольна окупантам судово-медична експертиза дістають тіла з-під завалів і найчастіше везуть їх на кладовище у Старому Криму.

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Загиблих хоронять не лише у траншеях, а й в окремих могилах. За такі послуги, за словами Андрющенка, окупанти беруть приблизно 20 тисяч гривень.

Фото з сайту Радіо Свобода

Однак навіть за гроші людей ховають не відразу – родичам доводиться чекати близько 2 тижнів. Це пов’язане з тим, що в Маріуполі є проблеми з деревиною, тому труни зазвичай везуть з окупованої раніше Донеччини.

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