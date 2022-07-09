Ситуация в областях: 18 обстрелов на Сумщине, удары по Харьковщине и Николаеву

Россияне обстреляли Сумскую область, нанесли удары по Днепропетровщине и Харьковщине, не оставляют намерений продвигаться из Луганской области дальше в Донецкую область.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 9 июля

Детали: За сутки враг совершил 18 обстрелов Сумской области из разных видов вооружения. Пострадали Хотинская, Эсманская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Новослободская общины. Во время одного из обстрелов вечером 8 июля пострадал местный фермер в Краснопольской общине. Обломки мин разбили авто, два из них попали в шею мужчине, который как раз был за рулем. Его доставили в больницу, в настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. Ночью были ракетные обстрелы Белопольской и Миропольской общин. Предварительно – без жертв.

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Днепропетровщина: под утро враг коварно ударил из "Градов" по ​​Ингулецкому району Кривого Рога. Погибла женщина. Еще два человека госпитализированы с осколочными ранениями. Повреждена школа и несколько домов.

Харьковская область: вечером и ночью зафиксированы обстрелы в с. Подворки Харьковского района. Произошло возгорание хвойной подстилки и палатки ресторанного комплекса. Также загорелась хвойная подстилка на площади 2 га в с. Рокитное. Ночью в Изюмском районе в результате обстрелов произошло возгорание эстакады мазута. По предварительным данным – пострадавших нет. По области в течение суток из артиллерии наносили удары по Чугуевскому, Богодуховскому районам. Горели частные дома, дважды враг попадал в поля с пшеницей, ячменем горели до 10 га площадей. На Изюмщине также россияне обстреляли птицекомплекс. В течение суток пострадал один человек из-за обстрелов в Циркунах.

Луганская область: ночью – 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометных и 9 ракетных ударов по украинским позициям на Бахмутском направлении. Оккупанты добились незначительных успехов и продолжают наступление к западу от Лисичанска.

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Донетчина: за сутки 5 погибших, 7 раненых гражданских. Под огнем были Бахмут, Авдеевка, Марьинка, с.Георгиевка, с. Новониколаевка, с. Миролюбовка, с. Крестище, с. Зайцево. Повреждены 3 частных жилых дома, 1 многоэтажка, автобаза, дачный кооператив. Ночью и на утро россияне обстреляли Славянск, Горняк, Часов Яр и нанесли удар (предварительно – ракетный) по Дружковке. На данный момент известно о по меньшей мере двух раненых гражданских. В области отсутствует газоснабжение и частично вода и электричество. Руководство области призывает население к эвакуации. Эвакуация проходит ежедневно.

Николаевская область: утром Николаев подвергся обстрелам. Подробная информация уточняется. Баштанский район: 8 июля в результате попадания боеприпасов и их обломков горели пожнивные остатки и сухая трава на открытой территории с. Доброе Баштанской общины. Ночью оккупанты обстреляли станцию Березнеговатое, с. Мураховка и с. Калиновка Березнеговатской общины. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

Херсонская область: напряженная ситуация на территории всей области. Оккупанты запускали ракеты по Николаевской области и освобожденных селах Херсонщины. В течение ночи автоматные очереди слышали жители Херсона. Пожары на полях, горят леса в с. Давидов брод и близлежащих селах. Из-за постоянных боев растет количество уничтоженных домов и раненых людей.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.