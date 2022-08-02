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Стало известно, кто станет "слугой" народа вместо Костина и Совгири

Алена МазуренкоВторник, 2 августа 2022, 23:31
Стало известно, кто станет слугой народа вместо Костина и Совгири
фото: ЦИК

В ЦИК сообщили, что народными депутатами от "Слуги народа" вместо новоназначенного генпрокурора и судьи КС станут Артем Михайлюк и Александр Васюк.

Источник: ЦИК

Дословно: "ЦИК признала избранными народными депутатами Артема Михайлюка и Александра Васюка.

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27 июля Комиссия получила постановления ВР о досрочном прекращении полномочий Андрея Костина и Ольги Совгири. Они написали заявления о сложении депутатских полномочий.

Поэтому избранными народными депутатами комиссия признала следующих в списке Артема Михайлюка и Александра Ивасюка.

Детали: На парламентских выборах в июле 2019 года Михайлюк был под №142 в избирательном списке партии "Слуга народа", а Ивасюк под №143.

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Этому предшествовало: 

  • 27 июля президент Владимир Зеленский попросил у Верховной Рады согласия на назначение генеральным прокурором народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина – и в этот же день Верховная Рада поддержала это.
  • 27 июля парламент назначил народного депутата от "Слуги народа" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда.

Темы: Слуга народаВерховная Рада
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