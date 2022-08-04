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Арестовали имущество экснардепа-коллаборанта на 150 миллионов

Роман ПетренкоЧетверг, 4 августа 2022, 18:27
фото с ФБ балицкого

Правоохранители наложили арест на имущество бывшего народного депутата от "Оппоблока" и экс-регионала Евгения Балицкого.

Источник: СБУ

Дословно: "Наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской обл.) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье на общую сумму более 149 млн грн".

Детали: СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация.

В результате псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на оккупированной россиянами территории Запорожской области.

 

Напомним: Балицкий помогал оккупантам – ему объявили о подозрении.

СБУ установила предателей, которые помогли РФ похитить более 650 тыс. тонн украинского зерна из временно оккупированной Херсонщины и Запорожья. Среди них – Балицкий.

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Темы: Верховная РадаколлаборационизмгосизменаСБУ
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