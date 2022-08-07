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Из 270 тел, доставленных в Киевскую область, многих еще не идентифицировали – полиция

Елена РощинаВоскресенье, 7 августа 2022, 18:19

В морги Киевской области с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь". Тела осмотрены, но большинство из них остается неустановленными.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Для идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и спецномер телефона для поиска родных.

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Если вы разыскиваете близких, сформируйте смс, или сообщение в Viber, WhatsApp, Telegram на этот номер +380936684014.

Важно добавить фото, в том числе особых примет, татуировок, личных вещей".

Детали: Информация для идентификации тела, которую следует указать в сообщении следователям:

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  • Фамилия, имя, отчество и дата рождения разыскиваемого человека;
  • Рост, размер обуви, размер одежды;
  • Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее)
  • Фото пропавшего человека;
  • Татуировка (подробное описание) – фото;
  • Особые приметы внешности (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствуют или срослись пальцы на ногах или руках);
  • Личные вещи и документы, которые могли быть при человеке (телефоны, паспорт, водительские права и т.д.);
  • Номер телефона, которым пользовался пропавший человек;
  • Телефонный номер контактного лица.

Отправить эту информацию на номер +380936684014 можно через смс, Viber, WhatsApp, Telegram.

Предыстория:

  • По состоянию на 4 июля правоохранители насчитывали по всей стране более 1600 неидентифицированных тел, обнаруженных за время полномасштабной войны России против Украины.
  • Национальная полиция призвала родственников без вести пропавших украинцев сдать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации погибших в результате военных действий.
  • На период военного положения в Украине военнослужащие и правоохранители должны сдавать ДНК-данные, остальные граждане могут установить генетическую информацию добровольно.

Знать больше: Как найти пропавшего без вести человека? Инструкция Нацполиции

Поиск по ДНК: как найти погибших или пропавших родных во время войны? Инструкция Минздрава

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Темы: войнаполиция
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