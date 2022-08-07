Из 270 тел, доставленных в Киевскую область, многих еще не идентифицировали – полиция

В морги Киевской области с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь". Тела осмотрены, но большинство из них остается неустановленными.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Для идентификации погибших в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и спецномер телефона для поиска родных.

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Если вы разыскиваете близких, сформируйте смс, или сообщение в Viber, WhatsApp, Telegram на этот номер +380936684014.

Важно добавить фото, в том числе особых примет, татуировок, личных вещей".

Детали: Информация для идентификации тела, которую следует указать в сообщении следователям:

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Фамилия, имя, отчество и дата рождения разыскиваемого человека;

Рост, размер обуви, размер одежды;

Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее)

Фото пропавшего человека;

Татуировка (подробное описание) – фото;

Особые приметы внешности (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствуют или срослись пальцы на ногах или руках);

Личные вещи и документы, которые могли быть при человеке (телефоны, паспорт, водительские права и т.д.);

Номер телефона, которым пользовался пропавший человек;

Телефонный номер контактного лица.

Отправить эту информацию на номер +380936684014 можно через смс, Viber, WhatsApp, Telegram.

Предыстория:

По состоянию на 4 июля правоохранители насчитывали по всей стране более 1600 неидентифицированных тел, обнаруженных за время полномасштабной войны России против Украины.

Национальная полиция призвала родственников без вести пропавших украинцев сдать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации погибших в результате военных действий.

На период военного положения в Украине военнослужащие и правоохранители должны сдавать ДНК-данные, остальные граждане могут установить генетическую информацию добровольно.

Знать больше: Как найти пропавшего без вести человека? Инструкция Нацполиции

Поиск по ДНК: как найти погибших или пропавших родных во время войны? Инструкция Минздрава

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