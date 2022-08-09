Чубаров посоветовал "мирным" оккупантам удирать из Крыма
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров советует россиянам, незаконно поселившимся в оккупированном Россией Крыму, срочно выезжать с полуострова.
Источник: Чубаров в Telegram
Прямая речь: "Граждане россии, незаконно пребывающие/поселившиеся в оккупированном рф Крыму!
Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного рф Крыма.
Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте время, выезжайте из оккупированного рф Крыма уже сегодня.
Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!"
Детали: Ранее российский канал "Дождь" сообщал, что на выезде из Крыма перед Крымским мостом образовалась пробка из автомобилей.
Что предшествовало:
- 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Крыму.
- Министерство обороны России заявило, что аэродром в Крыму никто не обстреливал, но там сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.
- Оккупационные власти заявили, что в результате взрывов на военном аэродроме в Крыму пострадали 5 человек и 1 человек погиб.
- Министерство обороны Украины заявило, что ему неизвестна причина взрывов.