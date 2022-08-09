Чубаров посоветовал "мирным" оккупантам удирать из Крыма

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров советует россиянам, незаконно поселившимся в оккупированном Россией Крыму, срочно выезжать с полуострова.

Источник: Чубаров в Telegram

Прямая речь: "Граждане россии, незаконно пребывающие/поселившиеся в оккупированном рф Крыму!

Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного рф Крыма.

Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте время, выезжайте из оккупированного рф Крыма уже сегодня.

Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!"

Детали: Ранее российский канал "Дождь" сообщал, что на выезде из Крыма перед Крымским мостом образовалась пробка из автомобилей.

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