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Чубаров посоветовал "мирным" оккупантам удирать из Крыма

Евгений КизиловВторник, 9 августа 2022, 22:02
Чубаров посоветовал мирным оккупантам удирать из Крыма
Рефат Чубаров, фото Getty Images

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров советует россиянам, незаконно поселившимся в оккупированном Россией Крыму, срочно выезжать с полуострова.

Источник: Чубаров в Telegram

Прямая речь: "Граждане россии, незаконно пребывающие/поселившиеся  в оккупированном рф Крыму!

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Только что вы получили первый "звонок", указывающий вам незамедлительно покинуть территорию оккупированного рф  Крыма.

Знайте, ваше пребывание в оккупированном Крыму незаконно и преступно. Не теряйте время, выезжайте из оккупированного рф Крыма уже сегодня.

Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!"

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Детали: Ранее российский канал "Дождь" сообщал, что на выезде из Крыма перед Крымским мостом образовалась пробка из автомобилей.

Что предшествовало:

Темы: КрымЧубаровэвакуациявойна
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