Освобожденные бойцы "Азова" встретились с родными в Турции

Офис президента организовал встречу освобожденных из российского плена бойцов "Азова" с их семьями в Турции, где они сейчас находятся.

Источник: первая леди Елена Зеленская в Facebook

Прямая речь: "Во время визита в Турцию смогла встретиться с нашими ребятами из "Азова". Здесь они находятся по условиям обмена, и сегодня руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку удалось организовать им встречу с семьями.

Эмоций много. Путь к этому моменту был долгий и тяжелый. Наконец они смогли обняться".

Детали: Зеленская говорит, что передала бойцам привет и благодарность от президента Владимира Зеленского и всех украинцев, а также благословение от Вселенского Патриарха Варфоломея, с которым встречалась накануне в Стамбуле.

Предыстория:

21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.

Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.

5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.

России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.