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Освобожденные бойцы "Азова" встретились с родными в Турции

Евгений КизиловПонедельник, 3 октября 2022, 20:15
Освобожденные бойцы Азова встретились с родными в Турции
Азовец обнимает сына, фото из Facebook Елены Зеленской

Офис президента организовал встречу освобожденных из российского плена бойцов "Азова" с их семьями в Турции, где они сейчас находятся.

Источник: первая леди Елена Зеленская в Facebook

Прямая речь: "Во время визита в Турцию смогла встретиться с нашими ребятами из "Азова". Здесь они находятся по условиям обмена, и сегодня руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку удалось организовать им встречу с семьями.

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Эмоций много. Путь к этому моменту был долгий и тяжелый. Наконец они смогли обняться".

 

Детали: Зеленская говорит, что передала бойцам привет и благодарность от президента Владимира Зеленского и всех украинцев, а также благословение от Вселенского Патриарха Варфоломея, с которым встречалась накануне в Стамбуле.

 
 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: АзовТурциявойнаобмен
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