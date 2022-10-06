Рада назначила руководителя ВСК для надзора за поставками оружия в Украину

Верховная Рада назначила главу фракции "Голос" Александру Устинову руководителем временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Соответствующий проект постановления № 8078 поддержали 282 народных избранников.

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