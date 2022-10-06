Рада назначила руководителя ВСК для надзора за поставками оружия в Украину
Четверг, 6 октября 2022, 17:27
Верховная Рада назначила главу фракции "Голос" Александру Устинову руководителем временной специальной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.
Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram
Детали: Соответствующий проект постановления № 8078 поддержали 282 народных избранников.
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Что предшествовало:
- В июле Верховная Рада создала временную специальную комиссию по мониторингу получения и использования во время военного положения международной материально-технической помощи, в том числе оружия.
- Создание ВСКсостоялось на фоне заявления американского конгрессмена Виктории Спартц, которая выразила обеспокоенность надзором за поставками оружия Украине и предположила, что такая ситуация могла возникнуть из-за главы ОП Андрея Ермака.
- Также в июле министр обороны Алексей Резников в ответ на обеспокоенность Запада заверил, что Украина не вывозит контрабандой вооружение, полученное от зарубежных партнеров для защиты от России.