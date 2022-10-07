На освобожденную Харьковщину начали возвращать украинское радио

На территории деоккупированной Харьковской области начинают восстанавливать вещание "Украинского радио".

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "С сегодняшнего дня в Волчанской громаде и прилегающих территориях начал вещать Первый канал "Украинского радио".

Сейчас в Балаклее, Купянске и Изюме также проводят работы по очистке радиостанции от завалов. После подачи электроснабжения к станциям – начнем восстановление".

Детали: По словам Синегубова, оккупанты, понимая важность доступа к информации, "первое, что делали на захваченных территориях, – уничтожали критическую информационную инфраструктуру".

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