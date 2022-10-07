На освобожденную Харьковщину начали возвращать украинское радио
Пятница, 7 октября 2022, 17:18
На территории деоккупированной Харьковской области начинают восстанавливать вещание "Украинского радио".
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "С сегодняшнего дня в Волчанской громаде и прилегающих территориях начал вещать Первый канал "Украинского радио".
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Сейчас в Балаклее, Купянске и Изюме также проводят работы по очистке радиостанции от завалов. После подачи электроснабжения к станциям – начнем восстановление".
Детали: По словам Синегубова, оккупанты, понимая важность доступа к информации, "первое, что делали на захваченных территориях, – уничтожали критическую информационную инфраструктуру".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Харьковской области.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области, 10 сентября россияне ушли из города Изюма.
- 13 сентября в Минобороны сообщали, что за несколько дней контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили более 300 населенных пунктов, или 3,8 тыс. кв. км, в Харьковской области.
- С тех пор контрнаступление на Харьковщине происходило не такими быстрыми темпами. Однако 3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая, а 4 октября - села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области.