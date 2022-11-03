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Оккупанты вывезли из Херсона все "скорые", автобусы и пожарные

Ирина БалачукЧетверг, 3 ноября 2022, 14:01
Российские оккупанты. Фото из Telegram коллаборанта Кирилла Стремоусова

Российские военные разграбляют жилье людей и предприятия во временно оккупированном Херсоне.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на начальницу Херсонской городской военной администрации Галину Луговую

Прямая речь Луговой: "Разграблено абсолютно все имущество в нашем городе, которое принадлежало коммунальным предприятиям, которые обеспечивали жизнедеятельность нашего города. Коммунальное предприятие "Херсонгорводоканал", которое имело на своем балансе большое количество именно технических средств, машин, – это все вывезено, ничего нет. Такая же ситуация и на предприятии "Херсонгаз". Оно полностью разворовано".

Детали: По словам главы администрации, оккупанты вывезли автопарк города, который был пополнен 30-ю автобусами.

Также захватчики вывезли из Херсона все "скорые помощи" и пожарные машины.

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Темы: ХерсоноккупациявойнаХерсонская область
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