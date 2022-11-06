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Россияне не оставляют попыток захватить Белогоровку на Луганщине – Гайдай

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 10:42
Скриншот из google.maps

Российские захватчики пытаются снова захватить Белогоровку в Луганской области, потому что понимают: если их отбросят дальше от этого плацдарма, то следующим ВСУ освободят город Лисичанск.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Киев" и в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Что касается Белогоровки, то для них это определенный плацдарм и плюс они понимают – если Белогоровку они не смогут захватить, то тогда следующим населенным пунктом (который освободят ВСУ – ред.) может быть уже Лисичанск".

Детали: Глава ОВА добавил, что он не имеет никаких сомнений, что Лисичанск будет освобожден, но на это нужно время.  

Гайдай также заявил, что под натиском украинских защитников в других городах области Северодонецк враг просто оставит. Потому что россияне настолько разрушили этот город, что его невозможно уже использовать как крепость.

Глава ОВА добавил, что россияне не забирают своих погибших, которых ВСУ уничтожили вблизи села Макеевка Сватовского района. Он объяснил это тем, что за погибших оккупантов в России обещали платить денежные компенсации, а так, "нет тела – нет "Лады".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 сентября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские военные отбили у оккупантов поселок Белогоровка.
  • 5 ноября российское издание "Верстка" сообщило, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, и речь идет о сотнях погибших оккупантов.

Темы: Луганская областьвойна
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