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Притула объяснил, почему заказанные фондом "Спартаны" такие дорогие, и попросил критиков подождать

Валентина РоманенкоВторник, 8 ноября 2022, 16:14
БТР SPARTAN, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Волонтер Сергей Притула попросил критиков, которые обвинили его в покупке британской бронетехники по завышенной цене, дождаться, пока последний Spartan заедет в Украину, и фонд отчитается о каждой потраченной копейке.

Источник: Притула в Facebook

Детали: Глава благотворительного фонда подробно объяснил, почему выбор пал именно на броневики, и что происходит с ценой на рынке оружия.

Недостаток бронетехники в украинской армии - катастрофический. Волонтеры поставили себе амбициозную цель - пополнить арсенал ВСУ существенной партией бронетехники. Выбор пал на "Спартаны", учитывая положительные отзывы по броне, компактности, скорости и того, что это гусеничный транспорт, объясняет Притула.

Фонд вышел на британский рынок в поиске партии из 50 бронетранспортеров, в то же время за полтора суток украинцы задонатили денег на покупку 60 бронетранспортеров Spartan для ВСУ, но и это количество не является окончательным, отмечает Притула.

В то же время после контрактирования Украиной на британском рынке произошло оживление и изменение цены.

Прямая речь: "Сколько стоит жизнь украинского солдата? Ответ очевиден - она бесценна! Сколько стоит защитить жизнь солдата? Вот тут уже по-разному...

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Знали ли мы о существовании цены 29500 фунтов, которая сейчас гуляет по сети? Да, конечно же, знали. Однако мы собрались покупать не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60-80 или, возможно, 100.

И это не тот случай, когда чем больше ты берешь, тем большую скидку тебе делают. Это не конкурентный рынок. Это рынок оружия, где есть продавцы, которые хотят заработать, и покупатели, которые живут в стране, которая воюет уже и сейчас!

После того, как из Украины состоялось контрактирование небольших партий "Спартанов", на британском рынке произошло существенное оживление по этой номенклатуре. И те цены, которые были на рынке еще несколько месяцев назад, сейчас не актуальны.

Крупные компании скупают у меньших продавцов большинство имеющихся на рынке "Спартанов" и монопольно правят достаточно высокую цену в пределах $100К.

Эта верхняя закупочная планка и была поставлена в философию сбора средств, который мы проводили недавно.

Собирались ли мы покупать все "Спартаны" по этой цене? Ответ: нет.

Потому что те же украинские патриоты, которые живут в Англии и которые уже помогали купить и доставить из Британии в Украину "Спартаны", помогали и помогают с поиском бронемашин и для нашего фонда.

И там есть разные цены. И по 38 тысяч, и 65, и 100, и даже больше. Поэтому, даже озвученное количество в 60 "Спартанов", которые мы собрались покупать, не является окончательным! Как и скорее всего, это будет не единственная номенклатура бронетехники, которую мы привезем в Украину из Британии.

Поэтому есть одна маленькая просьба ко всем, кто сказал "гоп", пока не перескочил! В тот самый день, когда последний броневик, закупленный из сметы 236 000 000 гривен, заедет в Украину, наш фонд в присущей для себя манере, даст исчерпывающую информацию и по количеству, и по стоимости. Будут чеки".

Что предшествовало: Фонд Сергея Притулы 2 ноября объявил новый сбор средств для ВСУ – планировали собрать 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.

За полтора суток было собрано 236 миллионов гривен.

Темы: Сергей Притула благотворительностьвойна
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