Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Иран хочет показать усиление сотрудничества с Москвой – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 9 ноября 2022, 04:55
фото: Getty Images

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что Иран обнародованием информации о приезде секретаря Совета национальной безопасности России (СНБО РФ) Николая Патрушева пытается продемонстрировать усиление сотрудничества с Москвой.

Источник: ISW

Детали: Иранское государственное информационное агентство Nour сообщило (без подтверждения от российской стороны), что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет России.

Агентство сообщило о приезде Патрушева в англоязычном твите, заявив, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани пригласил Патрушева и отметил, что Патрушев также встретится с другими высокопоставленными иранскими политическими и экономическими чиновниками для обсуждения российско-иранского сотрудничества.

Эксперты предполагают, что речь идет о том, чтобы акцентировать для международной аудитории на усилении сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также неявно подчеркнуть, что российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.

Кремль продолжает усилия по тайному приобретению боеприпасов для использования в Украине с целью смягчения последствий международных санкций и пополнения российских запасов боеприпасов, которые постоянно истощаются.

Силы группы "Вагнер" продолжают раздувать свои территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных российских сил.

ВИДЕО ДНЯ

ISW напоминает, что "Вагнер" присвоил себе все заслуги за успехи россиян вокруг Бахмута, чтобы укрепить собственную репутацию любимой ударной силы Кремля, несмотря на то, что он не является единственной силой, развернутой в этом районе.

Институт также предполагает, что "Вагнер", вероятно, использует Белогоровку для достижения аналогичного эффекта.

Основные выводы института:

  • Иранские источники сообщили - без подтверждения со стороны России - что секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран 8 ноября, вероятно, для обсуждения потенциальной продажи иранских баллистических ракет России. Иран, вероятно, объявил о приезде Патрушева, чтобы подчеркнуть усиление сотрудничества между Москвой и Тегераном перед международной аудиторией, а также неявно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в войне в Украине.
  • Силы группы "Вагнера" продолжают преувеличивать свои территориальные достижения на Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных российских сил.
  • Украинские силы, вероятно, достигли незначительных успехов к северо-западу от Сватового, Луганская область, а российские источники утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и на западе Донецкой области.
  • Украинские власти пытались противодействовать попыткам российских властей усилить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).
  • Непропорциональное финансовое распределение на российские силовые мероприятия продолжает ложиться в первую очередь на бюджеты регионов РФ, что вызывает негативную реакцию общественности.
  • Финансовые и бюрократические проблемы продолжают препятствовать российским усилиям по пополнению бывших элитных подразделений, защищающих критические участки линии фронта, что потенциально угрожает целостности российской обороны на оккупированных частях Украины.
  • Российские оккупационные власти в Херсонской области, возможно, пытаются вытеснить жителей из западной части области путем перекрытия коммуникаций на западном берегу Днепра.

Темы: РосcияИраноружиевойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин решил не ехать на саммит G20 – СМИ

видеоРОССИЯ СДАЕТ ХЕРСОН – ШОЙГУ

"Уехал на концерт Кобзона": источник УП потвердил смерть Стремоусова

В России внезапно заявили, что готовы к переговорам "с учетом реалий на текущий момент"

Оккупанты сообщают о смерти Стремоусова

Еврокомиссия официально предложила дать Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году

Все новости...
Шойгу приехал в Украину и "проинспектировал" Суровикина
Партизаны сожгли церковь с оккупантами возле Мелитополя - мэр
Пентагон подтвердил поставки Украине двух систем NASAMS
США и Россия готовятся возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием - СМИ
Последние новости
21:31
видеоВСУ освободили еще два села на Херсонщине – источники
21:13
Богуслаев, кроме гражданства РФ, скрывал недвижимость в Москве – "Схемы"
21:01
В России начали блокировать песню "Червона калина"
20:56
Результаты выборов в Сенат США станут известны в декабре: в Джорджии ожидают второй тур
20:55
Нужно ли переселенцам справка о работе, чтобы оформить ребенка в садик – объясняет Минреинтеграции
20:50
В Молдове открыли уголовное дело из-за российских ракет, нарушивших воздушное пространство
20:34
Россия атаковала Криворожский район кассетными снарядами – ОВА
20:18
Воздушные силы рассказали, могут ли быть "ковровые" бомбардировки, как в Сирии
19:57
фотоРоссияне обстреляли приграничное село на Сумщине зажигательными снарядами
19:54
Война снизила градус. Как мир вспоминал Украину на самом большом климатическом саммите
Все новости...