Суд отменил статус памятника архитектуры здания "Цветы Украины"
Окружной административный суд города Киева отменил приказ Минкульта и Департамента охраны культурного наследия КГГА о внесении сооружения "Цветы Украины" в реестр памятников культурного наследия.
Источник: решение ОАСК, общественная организация "Сохранить цветы Украины" в Facebook
Дословно: "Рассмотрение проходило очень быстро и по упрощенной процедуре, следовательно участников дела об этом даже не должны были сообщать. Мы узнали исключительно, потому что следили".
Детали: По данным защитников здания, ОАСК обосновал свое решение тем, что здание модернизма "это советчина", а проект застройщика - соответствует "европейским образцам".
ОАСК решил, что здание - "объект советских времен, в состоянии, которое эстетической красоты и ценности историческому облику Киева не добавляет".
Защитники здания "Цветы Украины" призвали Минкульт и Департамент охраны культурного наследия КГГА подать апелляцию и выразить свою официальную позицию относительно судебного решения.
"Будьте готовы выходить под Цветы, когда господин Пышный попытается вновь окружить дом забором", - заявили защитники.
Что предшествовало:
- В июле 2021 года в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
- Впоследствии Шевченковский районный суд Киева запретил владельцу здания "Цветы Украины" демонтаж на время судебного процесса о нарушении неимущественных авторских прав архитектора.
- В начале августа того же года департамент охраны культурного наследия своим приказом внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева.
- Тогда же Министерство культуры и информационной политики внесло здание "Цветы Украины" в реестр государственных памятников, что запрещает его разрушение или перестройку.