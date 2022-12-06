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Суд отменил статус памятника архитектуры здания "Цветы Украины"

Станислав ПогориловВторник, 6 декабря 2022, 12:11
Суд отменил статус памятника архитектуры здания Цветы Украины
СТОЛИЧНЫЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ "ЦВЕТЫ УКРАИНЫ" ФОТО: ІВАН ЧЕРНИЧКИН / ЗАБОРОНА

Окружной административный суд города Киева отменил приказ Минкульта и Департамента охраны культурного наследия КГГА о внесении сооружения "Цветы Украины" в реестр памятников культурного наследия.

Источник: решение ОАСК, общественная организация "Сохранить цветы Украины" в Facebook

Дословно: "Рассмотрение проходило очень быстро и по упрощенной процедуре, следовательно участников дела об этом даже не должны были сообщать. Мы узнали исключительно, потому что следили".

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Детали: По данным защитников здания, ОАСК обосновал свое решение тем, что здание модернизма "это советчина", а проект застройщика - соответствует "европейским образцам".

ОАСК решил, что здание - "объект советских времен, в состоянии, которое эстетической красоты и ценности историческому облику Киева не добавляет".

Защитники здания "Цветы Украины" призвали Минкульт и Департамент охраны культурного наследия КГГА подать апелляцию и выразить свою официальную позицию относительно судебного решения.

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"Будьте готовы выходить под Цветы, когда господин Пышный попытается вновь окружить дом забором", - заявили защитники.

Что предшествовало:

  • В июле 2021 года в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистских фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
  • Впоследствии Шевченковский районный суд Киева запретил владельцу здания "Цветы Украины" демонтаж на время судебного процесса о нарушении неимущественных авторских прав архитектора.
  • В начале августа того же года департамент охраны культурного наследия своим приказом внес здание "Цветы Украины" в перечень объектов культурного наследия Киева.
  • Тогда же Министерство культуры и информационной политики внесло здание "Цветы Украины" в реестр государственных памятников, что запрещает его разрушение или перестройку.

Темы: Киевсудстроительство
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