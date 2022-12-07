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СБУ взялась за УПЦ МП еще в трех областях

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 декабря 2022, 10:23
СБУ взялась за УПЦ МП еще в трех областях
Обыски в УПЦ МП, пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в учреждениях Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: В частности, СБУ проверяет: 

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  • Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП);
  • Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);
  • Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон);
  • Управление Черкасской епархии УПЦ;
  • Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы);
  • Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы);
  • Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань);
  • Георгиевский женский монастырь (Уманский район);
  • Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы);
  • Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);
  • Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);
  • религиозную общину Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы);
  • Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района).

СБУ сообщает, что обыски проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в том числе для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

В пресс-службе отметили, что СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства, а также с уважением относится к праву на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.

 
 
 
 

Что было раньше: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях. 
  • В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской областях и других областях.

Темы: СБУУПЦ МПрелигияобыски
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