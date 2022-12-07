СБУ взялась за УПЦ МП еще в трех областях

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в учреждениях Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В частности, СБУ проверяет:

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Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП);

Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);

Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон);

Управление Черкасской епархии УПЦ;

Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы);

Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы);

Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань);

Георгиевский женский монастырь (Уманский район);

Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы);

Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);

Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);

религиозную общину Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы);

Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района).

СБУ сообщает, что обыски проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в том числе для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

В пресс-службе отметили, что СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства, а также с уважением относится к праву на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.

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