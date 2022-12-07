СБУ взялась за УПЦ МП еще в трех областях
Среда, 7 декабря 2022, 11:23
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в учреждениях Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: В частности, СБУ проверяет:
- Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП);
- Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);
- Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон);
- Управление Черкасской епархии УПЦ;
- Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы);
- Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы);
- Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань);
- Георгиевский женский монастырь (Уманский район);
- Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы);
- Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район);
- Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район);
- религиозную общину Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы);
- Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района).
СБУ сообщает, что обыски проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией в том числе для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.
В пресс-службе отметили, что СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства, а также с уважением относится к праву на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.
Что было раньше:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской областях и других областях.
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