Премьер Польши об ударе по Днепру: Россию нужно немедленно остановить

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал немедленно остановить Россию, разместив видео разрушенного дома в Днепре.

Источник: Моравецкий в Twitter

Прямая речь: "Россия сознательно совершает очередные военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить ее".

Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.



Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9