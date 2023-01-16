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Премьер Польши об ударе по Днепру: Россию нужно немедленно остановить

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 января 2023, 00:31
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, фото getty images

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал немедленно остановить Россию, разместив видео разрушенного дома в Днепре.

Источник: Моравецкий в Twitter

Прямая речь: "Россия сознательно совершает очередные военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить ее".

Предыстория:

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Темы: ПольшаДнепробстрелРосcия
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