Премьер Польши об ударе по Днепру: Россию нужно немедленно остановить
Понедельник, 16 января 2023, 00:31
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал немедленно остановить Россию, разместив видео разрушенного дома в Днепре.
Источник: Моравецкий в Twitter
Прямая речь: "Россия сознательно совершает очередные военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить ее".
Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 15, 2023
Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9
Предыстория:
- Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
- В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
- Ранее было известно, что погибло 29 человек, из которых один ребенок, 73 человека получили ранения. Разбор завалов продолжается.
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