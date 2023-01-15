Премьер Польши об ударе по Днепру: Россию нужно немедленно остановить
Воскресенье, 15 января 2023, 23:31
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал немедленно остановить Россию, разместив видео разрушенного дома в Днепре.
Источник: Моравецкий в Twitter
Прямая речь: "Россия сознательно совершает очередные военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить ее".
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Russia intentionally keeps on committing war crimes against civilians. It’s inhuman. We need to act now and make them stop.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 15, 2023
Rosja celowo popełnia kolejne zbrodnie wojenne na ludności cywilnej. To nieludzkie. Musimy działać natychmiast, żeby ją powstrzymać. https://t.co/0k1J2pCBy9
Предыстория:
- Россияне в субботу в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море
- В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
- Ранее было известно, что погибло 29 человек, из которых один ребенок, 73 человека получили ранения. Разбор завалов продолжается.
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