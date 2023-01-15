Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Польши об ударе по Днепру: Россию нужно немедленно остановить

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 января 2023, 23:31
Премьер Польши об ударе по Днепру: Россию нужно немедленно остановить
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, фото getty images

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий призвал немедленно остановить Россию, разместив видео разрушенного дома в Днепре.

Источник: Моравецкий в Twitter

Прямая речь: "Россия сознательно совершает очередные военные преступления против мирного населения. Это бесчеловечно. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить ее".

Реклама:

Предыстория:

Читайте также: "Ненависти к России больше чем страха". Репортаж из Днепра, где оккупанты обстреляли многоэтажку

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПольшаДнепробстрелРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: