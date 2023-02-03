Резниченко лишили депутатства в Днепропетровском облсовете

Бывший глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко был освобожден от депутатства в областном совете на основании его заявления.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На сессии 3 февраля соответствующее решение поддержали 92 депутата, один был "против", четверо воздержались.

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Валентин Резниченко был избран в Днепропетровский областной совет по спискам от партии "Пропозиція".

Журналисты обнаружили связь между Валентином Резниченко и Яной Хлантой – совладелицей компании "Стройинвест Инжиниринг", причастной к сделкам с бюджетными средствами на ремонтах дорог.

Валентин Резниченко и фитнестренерка Яна Хланта, чья фирма только во время полномасштабного вторжения РФ получила 1,5 млрд гривен на ремонт дорог в области, связаны с консультантом "Большого строительства" Юрием Голиком.

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24 января президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав областных военных администраций, в частности уволил главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Валентин Резниченко возглавлял Днепропетровскую ОВА дважды: 2015-2019 – при президентстве Петра Порошенко и с декабря 2020 по январь 2022 – при президентстве Владимира Зеленского.

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