Суд арестовал фигурантов дела о закупках МОУ: о скандальных "яйцах по 17 грн" речь не идет

Печерский районный суд Киева арестовал 5 человек, которых Государственное бюро расследований подозревает в якобы коррупционных закупках продуктов для Минобороны.

Источник: корреспондент УП из суда

Детали: В деле фигурируют 3 военнослужащих и два предпринимателя. Это:

- Подполковник Дмитрий Ткач, заместитель начальника одной из воинских частей, отвечающий за логистику. ГБР считает его организатором;

- Юрий Дывак, начальник столовой;

- боевой медик Людмила Гниденко, которая, по версии следствия, вела "черную бухгалтерию" частного поставщика продуктов;

- сотрудники компании-поставщика Ярослав Марунич и Николай Демиденко (последний – бывший военный).

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Следствие установило, что с 18 августа 2022 года компания "Ок Ленд Фуд" подписывала с воинской частью договоры на поставку продуктов. При этом продукты, за которые выплачивались средства, якобы не поставлялись, а выгоду фигуранты делили между собой.

Заявление о преступлении еще в сентябре 2022 года написал командир части. Фигурантов задержали 2 февраля 2023 года. Убытки за это время, по подсчетам правоохранителей, достигли 4,6 млн гривен.

Прокурор отметил, что часть доказательств составляет тайну, и поэтому их нельзя озвучивать в открытом суде.

Один из подозреваемых, Марунич, рассказал, что среди компаний, в которых он работал, была "Актив компани". Эта фирма ранее засветилась в СМИ в скандале о закупке продуктов по завышенным ценам.

Ранее ГБР утверждало, что задержанные имели отношение, в частности, к скандальным закупкам "яиц по 17 гривен".

Однако в фабуле, объявленной в суде, вообще не говорится ни об этом эпизоде, ни вообще о поставках по завышенным ценам.

В комментарии УП прокурор заверил, что следствие изучает ряд закупок, в том числе, и ту, что получила огласку в СМИ. Объяснить расхождения между официальной фабулой и пресс-релизом прокурор не смог.

Прокурор не видит оснований объединять это дело с расследованием Национального антикоррупционного бюро, которое также исследует злоупотребления на закупках Минобороны.

Также в подозрениях не упоминается экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, которого ГБР подозревает в лоббировании закупок в ведомстве.

Никто из подозреваемых не заявил, что признает вину. Все просили не брать их под стражу. Адвокаты уверяли, что в материалах дела нет прямых доказательств вины, в частности, документов с подписями фигурантов.

Военный-доброволец Дывак обратил внимание, что во время обыска у него вообще не нашли средств. Он также заявил о давлении со стороны следователя ГБР. Ответственность за вероятно коррупционные договоры военный возлагает на свое руководство, которое в деле фигурирует в статусе свидетелей.

У Дывака, как и подполковника Ткача и других подозреваемых, есть дети, в том числе, малолетние.

Судья Сергей Вовк удовлетворил просьбу прокурора: арестовал всех фигурантов, позволив им выйти под залог в 4,6 млн гривен.

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