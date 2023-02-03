Суд арестовал фигурантов дела о закупках МОУ: о скандальных "яйцах по 17 грн" речь не идет
Печерский районный суд Киева арестовал 5 человек, которых Государственное бюро расследований подозревает в якобы коррупционных закупках продуктов для Минобороны.
Источник: корреспондент УП из суда
Детали: В деле фигурируют 3 военнослужащих и два предпринимателя. Это:
- Подполковник Дмитрий Ткач, заместитель начальника одной из воинских частей, отвечающий за логистику. ГБР считает его организатором;
- Юрий Дывак, начальник столовой;
- боевой медик Людмила Гниденко, которая, по версии следствия, вела "черную бухгалтерию" частного поставщика продуктов;
- сотрудники компании-поставщика Ярослав Марунич и Николай Демиденко (последний – бывший военный).
Следствие установило, что с 18 августа 2022 года компания "Ок Ленд Фуд" подписывала с воинской частью договоры на поставку продуктов. При этом продукты, за которые выплачивались средства, якобы не поставлялись, а выгоду фигуранты делили между собой.
Заявление о преступлении еще в сентябре 2022 года написал командир части. Фигурантов задержали 2 февраля 2023 года. Убытки за это время, по подсчетам правоохранителей, достигли 4,6 млн гривен.
Прокурор отметил, что часть доказательств составляет тайну, и поэтому их нельзя озвучивать в открытом суде.
Один из подозреваемых, Марунич, рассказал, что среди компаний, в которых он работал, была "Актив компани". Эта фирма ранее засветилась в СМИ в скандале о закупке продуктов по завышенным ценам.
Ранее ГБР утверждало, что задержанные имели отношение, в частности, к скандальным закупкам "яиц по 17 гривен".
Однако в фабуле, объявленной в суде, вообще не говорится ни об этом эпизоде, ни вообще о поставках по завышенным ценам.
В комментарии УП прокурор заверил, что следствие изучает ряд закупок, в том числе, и ту, что получила огласку в СМИ. Объяснить расхождения между официальной фабулой и пресс-релизом прокурор не смог.
Прокурор не видит оснований объединять это дело с расследованием Национального антикоррупционного бюро, которое также исследует злоупотребления на закупках Минобороны.
Также в подозрениях не упоминается экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, которого ГБР подозревает в лоббировании закупок в ведомстве.
Никто из подозреваемых не заявил, что признает вину. Все просили не брать их под стражу. Адвокаты уверяли, что в материалах дела нет прямых доказательств вины, в частности, документов с подписями фигурантов.
Военный-доброволец Дывак обратил внимание, что во время обыска у него вообще не нашли средств. Он также заявил о давлении со стороны следователя ГБР. Ответственность за вероятно коррупционные договоры военный возлагает на свое руководство, которое в деле фигурирует в статусе свидетелей.
У Дывака, как и подполковника Ткача и других подозреваемых, есть дети, в том числе, малолетние.
Судья Сергей Вовк удовлетворил просьбу прокурора: арестовал всех фигурантов, позволив им выйти под залог в 4,6 млн гривен.
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Предыстория:
- Издание "Зеркало недели" 21 января сообщило, что в декабре Минобороны закупило продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева
- Сначала в Минобороны назвали информацию журналистов "манипуляциями и введением в заблуждение" и обещали обратиться в СБУ. Министр Алексей Резников откинул обвинения.
- Впоследствии заместитель министра Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен. Также из ведомства уволили директора департамента закупок Богдана Хмельницкого.
- 1 февраля Хмельницкому объявили подозрение в растрате государственных средств и арестовали. По данным следствия, он закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов на более 107 млн гривен, которые оказались некачественными.
- Вячеслава Шаповалова арестовали с возможностью многомиллионного залога 2 февраля. Его подозревают в лоббировании договоров поставки продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей на общую сумму более 1 млрд грн.
- 2 февраля ГБР сообщило, что совместно с СБУ задержало преступную группу, которая продавала военным продукты по завышенным ценам и поставляла в воинскую часть "мнимые" продукты. В частности, в официальном пресс-релизе говорилось о закупке "яиц по 17 гривен".