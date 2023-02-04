Украина вернула уже 1762 пленных с 24 февраля – Зеленский

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина вернула из плена уже 1762 человека.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Всего с 24 февраля нашей команде удалось вернуть уже 1762 украинцев и украинок из российского плена".

Детали: Президент напомнил, что в субботу из плена были освобождены еще 116 украинцев, из которых 114 - рядовые и сержанты, двое - офицеры. Среди них воины армии, Национальной гвардии, теробороны, ВМС, пограничники, ГСЧС.

Зеленский также подчеркнул, что этот обмен готовился при участии экс-министра внутренних дел Дениса Монастырского, который погиб в катастрофе вертолета в Броварах. "И его гибель - действительно большая потеря для нашего государства", - сказал президент.

Что предшествовало: 4 февраля состоялся еще один большой обмен пленными, удалось вернуть 116 человек.

Замначальника ГУР Дмитрий Усов сообщил, что освобожденные в субботу из российского плена украинские бойцы находятся в неудовлетворительном состоянии, все они в больнице.