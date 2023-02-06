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В "Гвардию наступления" подали заявки более 8 тысяч добровольцев – Клименко

Алена МазуренкоПонедельник, 6 февраля 2023, 22:51
В Гвардию наступления подали заявки более 8 тысяч добровольцев – Клименко
фото: МВС

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в "Гвардию наступления" подали заявки более 8 тысяч добровольцев.

Источник: Клименко в эфире телемарафона

Прямая речь: "Всего в "Гвардию наступления" на сегодня подали заявки более 8 тысяч добровольцев. Все они будут проходить собеседование и проверки.

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Больше всего добровольцев записалось в Национальную гвардию, но там и больше бригад. В Нацгвардии шесть бригад, в Нацполиции - одна и пока одна - в Госпогранслужбе.

Набор будет длиться 60 дней. Это не постоянный процесс, мы с каждым добровольцем проводим собеседование, военно-врачебную комиссию, проверяем его физические и ментальные способности и проводим специальные проверки. Поскольку те лица, которые идут на службу, не могут иметь судимостей".

Детали: По словам Клименко, если доброволец выбирает разведку - его испытывают, если минометное подразделение - он будет учиться стрелять из миномета.

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Исполняющий обязанности министра МВД отметил, что "Гвардия наступления" будет ориентирована на освобождение территории: "Мы будем работать на наступление. Пока ВСУ обороняют рубежи, мы готовимся к освобождению наших территорий".

Напомним: К "Гвардии наступления" можно присоединиться онлайн на storm.mvs.gov.ua или в определенных Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ, укр. ЦНАП). Также работает горячая линия для консультаций 0800100020.

Каждый желающий может выбрать себе военное подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку.

Добровольцы могут выбирать:

  • "Стальная граница" (бригада Государственной пограничной службы Украины);
  • "Красная калина" (в бригаду уже вошли герои, которые участвовали в боях на Донетчине и Луганщине, обороняли Киев);
  • "Лють" ("Ярость" – бригада Национальной полиции Украины);
  • "Рубеж" (в ряды бригады уже вошли герои, отстаивавшие Гостомельский аэропорт, Рубежное в Луганской области);
  • "Спартан" (мощная штурмовая бригада, которая обороняла Харьков);
  • "Кара-Даг" ("кара за Крым", будет участвовать в освобождении АРК);
  • "Буревой" ("бригада утилизации российских военных", как пишет Смирнов);
  • "Азов" (легендарное подразделение, одна из основных сил обороны Мариуполя).

Предыстория:

  • 2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
  • В Нацполиции объяснили, что Украина готовится к освобождению Луганска, Донецка и Крыма от российских оккупантов, поэтому Министерство внутренних дел формирует 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления", в которые приглашает добровольцев.
  • В Нацгвардии подчеркнули, что всем штурмовикам "Гвардии наступления" предоставят социальные гарантии, среди которых – возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.

Темы: Гвардия наступленияМВДвойна
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