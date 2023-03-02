Путин из-за якобы "украинской ДРГ" передумал ехать на северный Кавказ

Президент РФ Владимир Путин в связи сообщениями о так называемой "украинской ДРГ" в Брянской области не поедет в Ставропольский край, где должен был провести мероприятие по открытию Года педагога.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции".

Что было раньше:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.

Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.

В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.