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Путин из-за якобы "украинской ДРГ" передумал ехать на северный Кавказ

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 12:27
Путин из-за якобы украинской ДРГ передумал ехать на северный Кавказ
Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в связи сообщениями о так называемой "украинской ДРГ" в Брянской области не поедет в Ставропольский край, где должен был провести мероприятие по открытию Года педагога.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции".

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Что было раньше:

  • Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
  • Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
  • В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Темы: ПутинРосcия
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