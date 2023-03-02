Путин из-за якобы "украинской ДРГ" передумал ехать на северный Кавказ

Президент РФ Владимир Путин в связи сообщениями о так называемой "украинской ДРГ" в Брянской области не поедет в Ставропольский край, где должен был провести мероприятие по открытию Года педагога.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это по понятным причинам в режиме видеоконференции".

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