"Волки Да Винчи" подписывают снаряды "Герою слава" и бьют ими по врагу под Бахмутом

Бойцы батальона "Волки Да Винчи", чей командир Герой Украины Дмитрий Коцюбайло на днях погиб под Бахмутом, пишут на снарядах "Герою слава".

Источник: батальон в Facebook

Детали: На фото, которые публикует ведомство, видно, как перед обстрелом врага "волки Да Винчи" делают соответствующие надписи на снарядах.

Реклама:

Дословно в сообщении: "За Комбата, за нацию, за победу!"

"Волки Да Винчи" артиллерийским огнем перегрызают глотки вражеской сволочи на подступах к Бахмуту за своего вожака. Никто не уйдет от праведной мести.

Слава Украине!"

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: