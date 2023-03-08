"Волки Да Винчи" подписывают снаряды "Герою слава" и бьют ими по врагу под Бахмутом
Среда, 8 марта 2023, 19:02
Бойцы батальона "Волки Да Винчи", чей командир Герой Украины Дмитрий Коцюбайло на днях погиб под Бахмутом, пишут на снарядах "Герою слава".
Источник: батальон в Facebook
Детали: На фото, которые публикует ведомство, видно, как перед обстрелом врага "волки Да Винчи" делают соответствующие надписи на снарядах.
Дословно в сообщении: "За Комбата, за нацию, за победу!"
"Волки Да Винчи" артиллерийским огнем перегрызают глотки вражеской сволочи на подступах к Бахмуту за своего вожака. Никто не уйдет от праведной мести.
Слава Украине!"
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Что предшествовало:
- На днях в бою под Бахмутом Донецкой области погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи".
- Героя похоронят в Киеве 10 марта.