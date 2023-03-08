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"Волки Да Винчи" подписывают снаряды "Герою слава" и бьют ими по врагу под Бахмутом

Евгений КизиловСреда, 8 марта 2023, 18:02
Волки Да Винчи подписывают снаряды Герою слава и бьют ими по врагу под Бахмутом
фото "волков да винчи"

Бойцы батальона "Волки Да Винчи", чей командир Герой Украины Дмитрий Коцюбайло на днях погиб под Бахмутом, пишут на снарядах "Герою слава".

Источник: батальон в Facebook

Детали: На фото, которые публикует ведомство, видно, как перед обстрелом врага "волки Да Винчи" делают соответствующие надписи на снарядах.

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Дословно в сообщении: "За Комбата, за нацию, за победу!"

"Волки Да Винчи" артиллерийским огнем перегрызают глотки вражеской сволочи на подступах к Бахмуту за своего вожака. Никто не уйдет от праведной мести.

Слава Украине!"

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Что предшествовало:

  • На днях в бою под Бахмутом Донецкой области погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, известный по позывному "Да Винчи".
  • Героя похоронят в Киеве 10 марта.

Темы: войнажертвыВооруженные силыБахмут
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