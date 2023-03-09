Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После ракетного удара по Киеву тепло уже вернули в 300 жилых домов

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 марта 2023, 15:14
После ракетного удара по Киеву тепло уже вернули в 300 жилых домов
иллюстративное фото "Киевтеплоэнерго"

Киевские коммунальщики поэтапно восстанавливают теплоснабжение потребителей после ракетных ударов по критической инфраструктуре столицы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: По данным мэра, "Киевтеплоэнерго" уже возобновило поставки тепла в 300 жилых домов.

Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, которые остались без тепла. В основном, это здания в центре и на левом берегу столицы.

Восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования, отмечает мэр.

Из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнерго" применило экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения - генераторы.

Что предшествовало: После ракетной атаки 9 марта в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы оказались без отопления.

ВИДЕО ДНЯ

Ночью в столице воздушная тревога продолжалась почти 7 часов. Российские оккупанты выпустили по Киеву иранские дроны, крылатые ракеты и, по предварительным данным, баллистическую ракету "Кинжал", которая попала в объект инфраструктуры в Голосеевском районе столицы.

По данным полиции и прокуратуры, от этой атаки РФ в Киеве пострадали три человека, повреждены автомобили и здания.

Темы: Киевракетный ударэнергетикаВиталий Кличко
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Киев
В Одесской области и в ряде районов Киева – отключения света
Трое пострадавших, пять авто сгорели: полиция показала последствия удара РФ по Киеву
В Киеве отменили экстренные отключения света: частично действуют в 3 районах
Последние новости
21:54
Зеленский рассказал, куда направят дополнительные полтриллиона на оборону
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
Все новости...