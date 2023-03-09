После ракетного удара по Киеву тепло уже вернули в 300 жилых домов

Киевские коммунальщики поэтапно восстанавливают теплоснабжение потребителей после ракетных ударов по критической инфраструктуре столицы.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: По данным мэра, "Киевтеплоэнерго" уже возобновило поставки тепла в 300 жилых домов.

Продолжаются работы по переподключению к другим теплоисточникам всех потребителей, которые остались без тепла. В основном, это здания в центре и на левом берегу столицы.

Восстановление теплоснабжения происходит поэтапно с учетом технических особенностей сетей и оборудования, отмечает мэр.

Из-за обесточивания котельных КП "Киевтеплоэнерго" применило экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных города переключили на альтернативные источники электроснабжения - генераторы.

Что предшествовало: После ракетной атаки 9 марта в связи с экстренными отключениями электроэнергии 40% потребителей столицы оказались без отопления.

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Ночью в столице воздушная тревога продолжалась почти 7 часов. Российские оккупанты выпустили по Киеву иранские дроны, крылатые ракеты и, по предварительным данным, баллистическую ракету "Кинжал", которая попала в объект инфраструктуры в Голосеевском районе столицы.

По данным полиции и прокуратуры, от этой атаки РФ в Киеве пострадали три человека, повреждены автомобили и здания.