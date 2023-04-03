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Пограничники отфильтровали и передали СБУ очередного церковника УПЦ МП

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 апреля 2023, 12:47
Пограничники отфильтровали и передали СБУ очередного церковника УПЦ МП
фото ГПСУ

На въезде в столицу пограничники обнаружили у двух граждан Украины компрометирующие материалы.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Во время проверки гражданина Украины 1969 года рождения пограничники обнаружили компрометирующую информацию пророссийского направления.

Как установили пограничники - мужчина является уроженцем России, однако длительное время проживает в Украине. Он прятал от правоохранителей свой загранпаспорт из-за отметки о пересечении границы РФ.

Оказалось, что он - священник УПЦ МП. В его мобильном телефоне были номера операторов страны-агрессора, переписка пророссийского характера и запросы о поиске информации о выезде в РФ.

 

В переписке мужчина жалуется, что "его сын, к сожалению, от деда украинцем себя чувствует, Россия для него не место... к сожалению".

Кроме этого в одном из мессенджеров уроженца Луганщины 1985 года рождения пограничники обнаружили информацию антиукраинской направленности. А в галерее мобильного телефона мужчина хранил видеоматериалы с концерта в поддержку РФ.

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Отмечается, что для дальнейших фильтрационных мероприятий граждан передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним: 24 марта стало известно, что на въезде в Киев пограничники обнаружили священнослужителя с тесными московскими связями и недействительными документами. Подробнее читайте "Поехал бы в РФ, но квартиры и шмутки держат": еще одного попа отправили "на молитву" в СБУ".

21 марта пограничники сообщали, что на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, который поддерживал российских оккупантов.

В декабре 2022 года священнослужителя, исповедующего антиукраинскую позицию, разоблачили на въезде в Киев во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова.

Темы: УПЦ МППограничная службаСБУ
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