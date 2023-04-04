Комитет ВР поддержал расширение перечня оснований для освобождения от военной службы

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал освобождение от военной службы во время действия военного положения военнослужащих, если их близкие родственники погибли или пропали без вести.

Источник: сайт парламента

Детали: На заседании комитета 3 апреля народные депутаты рассмотрели законопроект №8009 "О внесении изменений в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно расширения оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения".

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Им предлагается установить дополнительное основание для увольнения с военной службы во время военного положения военнослужащим, чьи близкие родственники, – муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, – погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

Ранее парламент принял законопроект, который предусматривает, что не подлежат призыву лица, близкие которых погибли или пропали без вести во время российско-украинской войны.

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Однако, как объясняют парламентарии, не были учтены все категории граждан, поэтому "для восстановления принципа справедливости" предлагается аналогичным образом учесть интересы военнослужащих и обеспечить им право на увольнение с военной службы.

Напомним: 29 июля 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7481 о расширении перечня людей, которые не подлежат призыву по мобилизации: женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, защищая Украину, призыву не подлежат.

20 сентября 2022 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий освобождаться от военной службы военным, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет.