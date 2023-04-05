Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УПЦ МП сообщила о первом допросе митрополита Павла

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоСреда, 5 апреля 2023, 14:59
УПЦ МП сообщила о первом допросе митрополита Павла
Подозреваемый митрополит Павел. Фото lavra.ua

УПЦ МП сообщила, что 4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла, подозреваемого в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: сайт Киево-Печерской лавры

Дословно УПЦ МП: "4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла в качестве подозреваемого. Его адвокат священник Никита Чекмен рассказал, что владыка предоставил все показания, которые интересовали следствие".

Реклама:

Детали: Сайт церкви сообщил, что защитник Павла подал ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного производства в связи с тем, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения якобы не были предоставлены электронные доказательства обвинения.

В то же время в УПЦ МП говорят, что по состоянию на 5 апреля это ходатайство "не удовлетворено".

"Учитывая все имеющиеся обстоятельства, адвокат отметил, что защита считает подозрение, объявленное митрополиту Павлу, не обоснованным", – подытожили в УПЦ МП. 

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: На просьбу "Украинской правды" прокомментировать соответствующие заявления адвоката в пресс-службе СБУ объяснили в частности относительно электронных доказательств следующее: согласно законодательству, сейчас СБУ может предоставить для ознакомления только те материалы, разглашение которых не повредит досудебному расследованию.

Сейчас следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в данном уголовном производстве. По завершению спецслужба обещает предоставить для ознакомления все имеющиеся материалы и доказательства.

Предыстория: 

Темы: УПЦ МПдопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
Все новости...
Реклама: