УПЦ МП сообщила о первом допросе митрополита Павла

УПЦ МП сообщила, что 4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла, подозреваемого в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: сайт Киево-Печерской лавры

Дословно УПЦ МП: "4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла в качестве подозреваемого. Его адвокат священник Никита Чекмен рассказал, что владыка предоставил все показания, которые интересовали следствие".

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Детали: Сайт церкви сообщил, что защитник Павла подал ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного производства в связи с тем, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения якобы не были предоставлены электронные доказательства обвинения.

В то же время в УПЦ МП говорят, что по состоянию на 5 апреля это ходатайство "не удовлетворено".

"Учитывая все имеющиеся обстоятельства, адвокат отметил, что защита считает подозрение, объявленное митрополиту Павлу, не обоснованным", – подытожили в УПЦ МП.

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Обновлено: На просьбу "Украинской правды" прокомментировать соответствующие заявления адвоката в пресс-службе СБУ объяснили в частности относительно электронных доказательств следующее: согласно законодательству, сейчас СБУ может предоставить для ознакомления только те материалы, разглашение которых не повредит досудебному расследованию.

Сейчас следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в данном уголовном производстве. По завершению спецслужба обещает предоставить для ознакомления все имеющиеся материалы и доказательства.

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