УПЦ МП сообщила о первом допросе митрополита Павла
УПЦ МП сообщила, что 4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла, подозреваемого в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Источник: сайт Киево-Печерской лавры
Дословно УПЦ МП: "4 апреля состоялся первый допрос митрополита Павла в качестве подозреваемого. Его адвокат священник Никита Чекмен рассказал, что владыка предоставил все показания, которые интересовали следствие".
Детали: Сайт церкви сообщил, что защитник Павла подал ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного производства в связи с тем, что при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения якобы не были предоставлены электронные доказательства обвинения.
В то же время в УПЦ МП говорят, что по состоянию на 5 апреля это ходатайство "не удовлетворено".
"Учитывая все имеющиеся обстоятельства, адвокат отметил, что защита считает подозрение, объявленное митрополиту Павлу, не обоснованным", – подытожили в УПЦ МП.
Обновлено: На просьбу "Украинской правды" прокомментировать соответствующие заявления адвоката в пресс-службе СБУ объяснили в частности относительно электронных доказательств следующее: согласно законодательству, сейчас СБУ может предоставить для ознакомления только те материалы, разглашение которых не повредит досудебному расследованию.
Сейчас следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в данном уголовном производстве. По завершению спецслужба обещает предоставить для ознакомления все имеющиеся материалы и доказательства.
Предыстория:
- 1 апреля Шевченковский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 30 мая бывшего наместника Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.
- Ранее в тот же день Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
- СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла. Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
- УПЦ МП заявила, что ждет справедливого суда над митрополитом Павлом.