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Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск

Катерина ТищенкоСуббота, 8 апреля 2023, 21:01
Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск
скриншот с сайта МВД

Священник УПЦ МП Игоря Слободяна, который 2 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком избил бывшего военного Артура Ананьева, объявили в розыск.

Источник: сайт МВД, местное издание Хмельницкого "Всім"

Детали: Информация о Слободяне размещена на сайте МВД в разделе "Розыск".

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Там отмечается, что датой его исчезновения является 5 апреля.

Как сообщает "Всім", именно в этот день правоохранители объявили Слободяну подозрение по статье 125 Уголовного кодекса об умышленном легком телесном повреждении.

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Темы: ХмельницкийУПЦ МПполиция
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