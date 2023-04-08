Священника, который избил военного в Хмельницком, объявили в розыск
Суббота, 8 апреля 2023, 21:01
Священник УПЦ МП Игоря Слободяна, который 2 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком избил бывшего военного Артура Ананьева, объявили в розыск.
Источник: сайт МВД, местное издание Хмельницкого "Всім"
Детали: Информация о Слободяне размещена на сайте МВД в разделе "Розыск".
Там отмечается, что датой его исчезновения является 5 апреля.
Как сообщает "Всім", именно в этот день правоохранители объявили Слободяну подозрение по статье 125 Уголовного кодекса об умышленном легком телесном повреждении.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП в Хмельницком утром 2 апреля священнослужитель и верующие избили военного.
- В тот же день община проголосовала за переход собора УПЦ МП к ПЦУ, в храме состоялась первая молитва на украинском языке.
- 4 апреля Хмельницкий городской совет решил прекратить право пользования УПЦ МП землей на территории Свято-Покровского кафедрального собора, а также еще 11 храмов УПЦ МП.