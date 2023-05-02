Американцы взяли интервью у детского омбудсмена России, в ОПУ прокомментировали: Иллюстрация людоеда 

Американский канал "Vice News" взял интервью у уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд за депортацию украинских детей. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ее слова иллюстрацией "людоедства".

Источник: видео "Vice News", комментарий Михаила Подоляка в Twitter

Детали: Относительно ордера МУС Львова-Белова с улыбкой сказала: "Я мать, этим все сказано. Какой я военный преступник, о чем вы говорите?".

После этого детский омбудсмен РФ стала с едва сдерживаемой злобой говорить, что юрисдикцию Международного уголовного суда Россия не признает, а Женевская конвенция дает ей право "эвакуировать" детей из зон, где есть опасность для их жизни и здоровья.

Журналистка отметила, что Женевская конвенция также предусматривает, что эвакуация людей должна происходить в третью страну, невовлеченную в конфликт.

На это Львова-Белова ответила: "Донецкая народная республика, Луганская народная республика не были Украиной, они были признаны нашим государством независимыми республиками".

Журналистка отметила, что проблема в дефинициях, что является Россией и что нет, кто является россиянином и кто – нет. Львова-Белова с улыбкой покачала головой: "Не поняла".

ВИДЕО ДНЯ

По словам Львовой-Беловой, россияне "спасали" людей год назад из окруженного ими же Мариуполя, а теперь и из Бахмута, потому что Украина якобы не позаботилась об эвакуации и гуманитарных коридорах (Россия не соглашалась на них – ред.).

На вопрос журналистки, что разве попытки разрушить нацию и перемещение детей – это не геноцид, когда Россия не хочет существования Украины, российская чиновница хладнокровно ответила: "Как мы можем говорить о геноциде, если у нас довольно большая часть людей в России – с украинской кровью. Какой геноцид? О чем вы говорите?".

Реагируя на это интервью, Подоляк написал, что "РФ – это идеальная конструкция ада".

Прямая речь Подоляка: "Разыскиваемая МУС за военные (геноцидные) преступления Мария Львова-Белова вальяжно дает интервью американским журналистам, где рассказывает о "необычном материнском сердце" и искренне удивляется обвинениям:

– Мы всего лишь пришли в их города, уничтожили их дома, на их глазах убили и покалечили родителей, отправили в фильтрационные лагеря в далекие регионы, где жестко издеваемся и заставляем слушать пропагандистские лекции, и дополнили это... вторым паспортом. Разве это не спасение? Разве это не о "русском милосердии"? Разве это не о справедливости? Разве мы не имеем права их лишить неправильной идентичности?

Более точной иллюстрации к слову "людоед" невозможно придумать...".

Чому Рф – то ідеальна конструкція пекла?

Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про «незвичайне материнське серце» та щиро дивується звинуваченням:

– Ми всього лише прийшли в їхні міста,… pic.twitter.com/SWmYv2rxV6 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2023

Предыстория: