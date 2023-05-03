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IRIS-T уничтожили более 60 целей в воздухе за семь месяцев – Воздушные силы

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 мая 2023, 11:12
IRIS-T уничтожили более 60 целей в воздухе за семь месяцев – Воздушные силы
Скрин с видео воздушных сил ВСУ

Дивизион немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T уничтожил более 60 воздушных целей с октября прошлого года.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Дословно: "ЗРК IRIS-T немецкого производства с октября 2022 года защищает украинское небо от российского терроризма. С этого времени дивизион ЗРК IRIS-T уже уничтожил более 60 вражеских воздушных целей"

Детали: Олещук добавил, что в конце апреля уже второй дивизион IRIS-T заступил на боевое дежурство в Украине.

"В день первого применения комплекса все были поражены, потому что все цели были сбиты", - сказал заместитель командира зенитно ракетного подразделения под псевдонимом "Ювелир".

Этому предшествовало: 12 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T.

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14 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Вооруженные силы Украины уже используют комплекс IRIS-T на юге страны.

Темы: Воздушные силы ВСУПВОоружиеГермания
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