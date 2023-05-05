СМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе
Пятница, 5 мая 2023, 13:54
Спутниковые снимки последствия пожара 3 мая на базе компании "Таманьнефтегаз" рядом с российским портом Тамань и на нефтебазе в порту Севстополя обнародовало "Радио "Свобода".
Источник: "Радио "Свобода"
Детали: На снимке видно пострадавший в результате огня резервуар с топливом.
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Журналисты также получили доступ к спутниковым фотографиям с высоким разрешением, которые более подробно показывают масштаб повреждений нефтебазы в порту аннексированного Севастополя, атакованной 29 апреля.
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На одном из снимков видно, что по меньшей мере два резервуара, которые остались целыми, получили повреждения в результате горения соседних.
Что предшествовало:
- 3 мая в поселке Волна Краснодарского края РФ, который расположен около порта Тамань и недалеко от Крымского моста, загорелась нефтебаза. Причины - неизвестны.
- 29 апреля в Казачьей бухте Севастополя беспилотник ударил по нефтебазе, и она загорелась.
- А уже 4 мая в том же Кранодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. В этот раз известно, что пожар вспыхнул в результате попадания беспилотника.