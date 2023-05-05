СМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе

Спутниковые снимки последствия пожара 3 мая на базе компании "Таманьнефтегаз" рядом с российским портом Тамань и на нефтебазе в порту Севстополя обнародовало "Радио "Свобода".

Источник: "Радио "Свобода"

Детали: На снимке видно пострадавший в результате огня резервуар с топливом.

Журналисты также получили доступ к спутниковым фотографиям с высоким разрешением, которые более подробно показывают масштаб повреждений нефтебазы в порту аннексированного Севастополя, атакованной 29 апреля.

На одном из снимков видно, что по меньшей мере два резервуара, которые остались целыми, получили повреждения в результате горения соседних.

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