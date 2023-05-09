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Двое обвиняемых из отдела полиции, где пытали людей, "мобилизовались" перед оглашением приговора

Александр ШумилинВторник, 9 мая 2023, 17:49
Двое обвиняемых из отдела полиции, где пытали людей, мобилизовались перед оглашением приговора
Противогаз, которым пытали людей в отделении полиции. Фото: ГБР

Двое подозреваемых из Кагарлицкого отдела полиции по делу 2020 года о пытках и похищении людей решили "мобилизоваться" на финальность стадии судебного разбирательства.

Источник: сообщение адвоката потерпевшей Нели Погребицкой Анна Калинчук

Прямая речь Калинчук: "Сегодня (9 мая - ред.) могли бы завершиться судебные дебаты по делу по обвинению полицейских Кагарлицкого ОП в совершении изнасилования, пыток и насильственном исчезновении 5-ых потерпевших, сегодня суд мог бы выйти в совещательную комнату для принятия решения, но этого не произошло.

Судебное заседание отложено, поскольку один из обвиняемых якобы мобилизован в ряды ВСУ и направлен в "какую-то" из воинских частей, а куда именно неизвестно...

Еще один из 5 обвиняемых тоже "мобилизовался" в аккурат перед началом судебных дебатов. Сегодня суд должен был принять решение о приостановлении производства в отношении него опять же в связи с мобилизацией.

Еще один из фигурантов дела мобилизовался сразу с началом полномасштабного вторжения. К нему у меня вопросов нет.

Человек сразу, а не через 1,3 года, не перед завершающей стадией судебного разбирательства, не от страха вынесения вероятно негативного решения, добровольно пошел защищать суверенитет Украины.

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Еще двое, спасибо, под стражей и своего "счастливого билета" на волю не смогут получить.

Почему счастливого билета? Потому что я не верю в то, что двое из обвиняемых, которые мобилизовались за последнюю неделю перед выходом суда в совещательную, пошли в ряды ВСУ с чувством долга защищать государство".

Детали: Калинчук отметила, что пока неизвестно, где двое "мобилизованных" обвиняемых будут проходить службу. Ее возмутило, что "военной службой манипулируют таким образом".

"И, да, суд лишен возможности действовать по-другому, и когда-то возможно судебное разбирательство в отношении мобилизованных будет восстановлено, а решения приняты", - написала она.

В то же время, Калинчук отметила, что обвиняемые по эпизоду изнасилованной потерпевшей Нели Погребицкой остаются под стражей. Судьба этих обвиняемых будет решена судом без возможности мобилизоваться.

В комментарии УП адвокат уточнила, что в деле фигурируют пять пострадавших (среди которых Погребицкая), действия в отношении которых квалифицировали как пытки и насильственное исчезновение.

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Предыстория:

  • В ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперативник Кагарлыкского отделения полиции в своем кабинете пытал женщину, которую вызвали как свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали.
  • Проверка внутренней безопасности полиции подтвердила тогда причастность двух полицейских к избиению и изнасилованию женщины - Сергея Сулимы и Николая Кузива. В июле следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции.
  • Сейчас обвиняемых пятеро. Их обвиняют по статьям Уголовного кодекса 152 "Изнасилование", 127 "Пытки" и "Похищение или лишение свободы человека, совершенное представителем государства".

Темы: полициякриминал
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