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Лукашенко помиловал россиянку Сапегу, ее передали российской делегации

Ирина БалачукСреда, 7 июня 2023, 18:44
Лукашенко помиловал россиянку Сапегу, ее передали российской делегации
Софья Сапега. Фото Белта

Россиянка Софья Сапега, которая отбывала 6-летний срок в колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", была помилована самопровозглашенным президентом Беларуси 6 июня, а 7 июня ее делегации Приморского края РФ.

Источник: белорусское госиздание "Белта"

Дословно "Белта": "Помилованную Александром Лукашенко гражданку России Софью Сапегу передали 7 июня из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко".

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Детали: Кожемяко сообщил, что указ о помиловании Лукашенко якобы подписал по обращению российской стороны.

Сапега поблагодарила белорусского диктатора за то, что ей дали "второй шанс".

Она сообщила, что в ее ближайших планах − "прийти в себя".

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В первые минуты после выхода из колонии Сапега также по телефону пообщалась с отцом.  

Что было ранее: 22 мая стало известно, что приговоренный белорусским режимом к 8 годам колонии оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич помилован.

Предыстория:

  • 23 мая 2021 года по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире. 24 мая 2021 года руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно". Правозащитники и родные Протасевича полагали, что его подвергли пыткам.
  • В июне 2021 года Сапегу перевели из-под стражи под домашний арест. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. 
  • Сапега признала вину, дала показания против коллег и расчитывала, что ее помилуют, но Лукашенко в помиловании отказал. После задержания Протасевич говорил, о прекращении отношений с Сапегой.
  • 12 апреля 2023 года стало известно, что осужденная Сапега согласилась на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания. 
    Этот вопрос должен был рассматривать суд в конце мая.

Темы: БеларусьтюрьмаРосcия
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