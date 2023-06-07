Лукашенко помиловал россиянку Сапегу, ее передали российской делегации

Россиянка Софья Сапега, которая отбывала 6-летний срок в колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", была помилована самопровозглашенным президентом Беларуси 6 июня, а 7 июня ее делегации Приморского края РФ.

Источник: белорусское госиздание "Белта"

Дословно "Белта": "Помилованную Александром Лукашенко гражданку России Софью Сапегу передали 7 июня из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко".

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Детали: Кожемяко сообщил, что указ о помиловании Лукашенко якобы подписал по обращению российской стороны.

Сапега поблагодарила белорусского диктатора за то, что ей дали "второй шанс".

Она сообщила, что в ее ближайших планах − "прийти в себя".

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В первые минуты после выхода из колонии Сапега также по телефону пообщалась с отцом.

Что было ранее: 22 мая стало известно, что приговоренный белорусским режимом к 8 годам колонии оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала Nexta Роман Протасевич помилован.

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