Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского": РФ запускает кликбейтную спецоперацию фейков

Валентина РоманенкоПятница, 9 июня 2023, 11:11
Взрыв дамбы должен смыть Зеленского: РФ запускает кликбейтную спецоперацию фейков
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: UNSPLASH

Россия как государство-агрессор подготовила очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства, а именно - по трагедии на Каховской ГЭС.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Совместными усилиями разведывательного сообщества Украины получена информация о том, что российским агентством социального проектирования запущен новый этап кампании по дискредитации украинского военного командования и государственных деятелей.

Реклама:

В ее рамках подготовлена серия провокационных материалов, которые, по замыслу авторов, должны переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса".

Детали: По данным ГУР, подготовленные заголовки публикаций имеют так называемый "кликбейтный" характер и содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства, в частности, президента Украины:

- "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись достичь успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";

ВИДЕО ДНЯ

- "Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";

- "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";

- "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".

Под каждым материалом будут размещаться комментарии с фейковых аккаунтов, якобы от имени украинских и иностранных читателей. Они должны создать впечатление "живой" дискуссии и привлечь к обсуждению реальных пользователей сети.

По данным разведки, имеющийся бюджет проекта составляет около $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения.

Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: Каховская ГЭСпропагандаРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Каховская ГЭС
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Заработала первая нитка водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: