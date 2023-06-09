"Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского": РФ запускает кликбейтную спецоперацию фейков
Россия как государство-агрессор подготовила очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства, а именно - по трагедии на Каховской ГЭС.
Источник: пресс-служба ГУР
Дословно: "Совместными усилиями разведывательного сообщества Украины получена информация о том, что российским агентством социального проектирования запущен новый этап кампании по дискредитации украинского военного командования и государственных деятелей.
В ее рамках подготовлена серия провокационных материалов, которые, по замыслу авторов, должны переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса".
Детали: По данным ГУР, подготовленные заголовки публикаций имеют так называемый "кликбейтный" характер и содержат прямые обвинения в адрес военно-политического руководства, в частности, президента Украины:
- "Так не доставайся ты никому! Отчаявшись достичь успеха в возможном наступлении, Зеленский перешел к тактике выжженной земли, но направленной против своего народа";
- "Взрыв дамбы должен "смыть" Зеленского";
- "Зеленский делает все, чтобы перестать быть "нашим мерзавцем";
- "Подрыв дамбы утопит Зеленского и Украину".
Под каждым материалом будут размещаться комментарии с фейковых аккаунтов, якобы от имени украинских и иностранных читателей. Они должны создать впечатление "живой" дискуссии и привлечь к обсуждению реальных пользователей сети.
По данным разведки, имеющийся бюджет проекта составляет около $6 млн с возможностью дальнейшего увеличения.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.