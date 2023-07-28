Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты внезапно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту

Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 23:47
Оккупанты внезапно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту
КРЫМСКИЙ МОСТ ПОСЛЕ АТАКИ В ИЮЛЕ, ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА MASH

Поздно вечером 28 июля российские пропагандисты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

Детали: О причине и сроках действия такого решения не сообщается.

Реклама:

Предыстория

  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие. По его словам, эта цель должна быть "нейтрализованной".

Темы: Керченский мостКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВраг атаковал нефтебазу в Ровенской области – ОВА

фото, видеоВ российском Домодедово прогремели взрывы – вспыхнул сильный пожар

видео, фото, обновленоОккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья: два человека погибли

Взятка за землю: ВАКС арестовал нардепа Гунько с залогом в 30 миллионов

видеоВзятка нардепу Гунько за государственные земли: НАБУ обнародовало записи переговоров

фото Завод в Подмосковье, где прогремел взрыв, участвовал в разработке нового бомбардировщика − росСМИ

Все новости...
Керченский мост
В РФ продлили сроки ремонта Крымского моста до конца года
Зеленский: Крымский мост – цель, которую надо нейтрализовать
У Шойгу заявили, что третий день мстят ракетами за Крымский мост
Последние новости
09:57
CNN: Украина предоставила США отчет об использовании кассетных боеприпасов
09:56
В июле украинцы приобрели почти тысячу легковых авто, ввезенных из Китая
09:49
Разведка Британии: VPN мешает Кремлю контролировать инфополе в РФ
09:46
На Львовщине люди отравились газами картошки: 4 погибших
09:31
Ночью ЗАЭС потеряла питание с основной линии 750 кВ: станция на грани очередного блэкаута
09:24
фотоВраг сбросил авиабомбу на Купянск: поврежден горсовет
09:20
ИнтервьюСекретарь СНБО Алексей Данилов о свободе слова, олигархах и влиянии России
09:20
Во власти Грузии допускают "несправедливое решение Брюсселя" о статусе кандидата
09:13
Воздушные силы сбили 7 из 10 "Шахедов", которые атаковали Украину 10 августа
08:55
В США застрелили во время задержания мужчину, который угрожал убить Байдена
Все новости...
Реклама: