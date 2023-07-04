Пригожину вернули его миллиарды конфискованных наличных – СМИ РФ
Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли при обысках в Санкт-Петербурге после попытки мятежа
Источник: местное издание "Фонтанка.ру"
Детали: Отмечается, что еще воскресным утром 2 июля следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные 24 июня при обысках 10 млрд рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота, но к вечеру того же дня было принято противоположное решение.
Как известно, после возбуждения уголовного дела по покушению на мятеж в Петербурге проходили обыски на разных объектах, аффилированных Пригожину.
Так, сначала во дворе отеля "Дворец Трезини" была обнаружена старая "Газель", откуда достали десятки коробок с 4 миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробов с 6 миллиардами. Что касается золота и валюты, то их нашли в офисах, связанных с бизнесом Пригожина.
По информации "Фонтанки", к вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, главарь "вагнеровцев" находился в Москве.
2 июля за деньгами вместо него приехал его водитель с доверенностью. Журналист издания не в курсе, лично ли водитель грузил и в какую грузовую машину эти деньги — общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах достигает пары тонн.
Также российское издание "Подъём" пишет, что власти Ростова-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК "Вагнер" 90 млн рублей нанесённого ущерба.
Ликвидация последствий вооруженного захвата Ростова произведена, мол, за счёт городского бюджета.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".
- 3 июля после многодневного молчания Пригожин заявил, что его "марш справедливости" был нацелен против предателей, и сейчас он ожидает "следующие победы на фронте".