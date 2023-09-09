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"Давайте подождем" – ГУР о подтверждении смерти Пригожина

"Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 00:32
Давайте подождем – ГУР о подтверждении смерти Пригожина
ВАДИМ СКИБИЦКИЙ. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

В главном управлении разведки Украины считают, что подтверждения смерти основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина надо дождаться.

Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "Давайте подождем. Это не так просто... тот же самый Пригожин – тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он (остался – ред.) жив. Это Россия, ее сложно понять".

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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за гибель основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

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Темы: ПригожинразведкаВагнеркатастрофы
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