"Давайте подождем" – ГУР о подтверждении смерти Пригожина
Суббота, 9 сентября 2023, 00:32
В главном управлении разведки Украины считают, что подтверждения смерти основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина надо дождаться.
Источник: представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона
Прямая речь: "Давайте подождем. Это не так просто... тот же самый Пригожин – тоже был такой кейс, когда... якобы была авиакатастрофа, но он (остался – ред.) жив. Это Россия, ее сложно понять".
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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за гибель основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также писали, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склонялись к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент США Джо Байден допустил, что президент России Владимир Путин может стоять за катастрофой самолета в Тверской области РФ.
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