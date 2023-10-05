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Яровая рассказала, поступали ли ей предложения стать заместителем Умерова

София СередаЧетверг, 5 октября 2023, 15:43
Яровая рассказала, поступали ли ей предложения стать заместителем Умерова
Яровая в интервью УП, фото УП

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая прокомментировала, получала ли она предложения стать заместителем нового министра обороны Рустема Умерова и проходила ли какие-то собеседования на эту должность.

Источник: Яровая в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Давайте так. Я скажу, что в паблик эту информацию дала не я. Это уже начали раздувать другие люди. Зачем? Не знаю. На предубеждение, на какую-то дискредитацию. На что было рассчитано, я не знаю.

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Господин министр со мной до сих пор не встретился. Хотя, честно говоря, с точки зрения политической встретиться с представителем общественности и сделать, я не знаю, какое-то протокольное фото и написать - общаемся с общественностью, все нормально. Мне кажется, это не так сложно".

Что предшествовало: После смены главы Минобороны по сети начали распространяться слухи, что Яровая может стать одним из заместителей нового министра Рустема Умерова. В Министерстве обороны это не комментировали.

18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей и госсекретаря министерства, которые работали с предыдущим главой этого ведомства Алексеем Резниковым. Вместо них 27 сентября министру обороны Рустему Умерову назначили трех новых заместителей. Еще три должности до сих пор остаются вакантными.

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Темы: МинобороныУмеров Рустем
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