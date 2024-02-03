Зеленский об отключениях электричества после ударов РФ: Энергетики работают

Президент Владимир Зеленский заявил, что в некоторых регионах продолжаются восстановительные работы после отключений электричества в результате российских ударов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах нашего государства, где из-за российских ударов были отключения электричества. Днепропетровская область, в частности Кривой Рог, - энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям.

Реклама:

Отправили главу Укрэнерго в регион, все необходимые специалисты и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и по работам, и по защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех привлеченных работников.

Быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым – это значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя. Я благодарю всех, кто это осознает".

Что предшествовало: В ночь на субботу в Кривом Роге из-за удара беспилотника были обесточены две котельные и 7500 абонентов.

ВИДЕО ДНЯ

Энергетики города вводили графики аварийных отключений по алгоритму, который был в прошлом году во время блэкаутов.

Позже в ОВА сообщили, что в Кривом Роге уже запитаны все потребители, чьи дома обесточила ночная атака.

Как отмечают в Минэнерго, мероприятия по устранению последствий атак продолжаются. Для восстановления стабильного обеспечения светом в городе все еще могут временно ограничивать поставки электроэнергии.