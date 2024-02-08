Белый дом: Украинские военные вынуждены "тщательно распределять свои боеприпасы"

В Белом доме заявляют, что знают, как украинские военные "тщательно распределяют свои боеприпасы", которые исчерпываются, а россияне пытаются воспользоваться моментом, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (украинские военные - ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы исчерпываются".

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"Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые - и об этом им известно - сейчас не пополняются".

Детали: Кроме того, он отметил, что украинские командиры на отдельных участках также должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.

Кирби также прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки, выразив мнение, что россияне хотят использовать ее в логистических целях, чтобы проводить операции во всем регионе Донбасса.

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По его словам, отсутствие помощи со стороны США усложняет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны. В этом контексте он отметил, что россияне пытаются поразить как можно больше объектов украинской оборонно-промышленной базы, а также гражданские объекты.

Напомним: В Сенате США не набралось достаточно голосов для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Президент США Джо Байден резко раскритиковал республиканцев в Конгрессе после того, как Республиканская партия в Сенате заблокировала двухпартийное соглашение по границе и пакету внешней помощи, в том числе и Украине.