ТЦК вскоре начнут вызывать 25-летних украинцев для уточнения данных и медосмотра

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

Источник: сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook

Дословно: Президентом Украины подписан закон Украины от 30.05.2023 № 3127-IX "О внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на воинском учете призывников.

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В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с воинского учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных.

Со вступлением в силу вышеупомянутого закона территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, которые находились на воинском учете призывников и достигли 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов".

Детали: В управлении связей с общественностью ВСУ "Украинской правде" уточнили, что вышеуказанный закон, который Зеленский подписал 2 апреля, был официально обнародован 3 апреля, поэтому 4 апреля он вступил в силу.