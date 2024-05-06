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Российский дрон повредил ЛЭП на Днепропетровщине − ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 6 мая 2024, 08:42
Российский дрон повредил ЛЭП на Днепропетровщине − ОВА
Фото иллюстративное с pixabay.com

Россияне не прекращают бить по Днепропетровской области, в воскресенье вечером вражеский дрон-камикадзе повредил высоковольтную линию электропередач в Красногригорьевской общине.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Враг не прекращает терроризировать Никопольщину. Вечером попал дроном-камикадзе по Марганецкой общине. Еще два около полуночи направил на Красногригорьевскую. Там повредил высоковольтную линию электропередач".

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Детали: По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

Предыстория:

Темы: Днепропетровская областьэнергетика
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