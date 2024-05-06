Российский дрон повредил ЛЭП на Днепропетровщине − ОВА
Понедельник, 6 мая 2024, 08:42
Россияне не прекращают бить по Днепропетровской области, в воскресенье вечером вражеский дрон-камикадзе повредил высоковольтную линию электропередач в Красногригорьевской общине.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Враг не прекращает терроризировать Никопольщину. Вечером попал дроном-камикадзе по Марганецкой общине. Еще два около полуночи направил на Красногригорьевскую. Там повредил высоковольтную линию электропередач".
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Детали: По словам главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что россияне нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины, в Сумах развернули "пункты несокрушимости".
- Российские войска в ночь на 6 мая атаковали Сумскую область 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", 12 вражеских дронов уничтожила украинская ПВО.
- В Сумской области оккупанты среди прочего повредили высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".