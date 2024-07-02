Воинские части уже пополнили свыше 3 тысяч осужденных - ОГП

В воинские части Вооруженных сил прибыло 3 тыс. 171 человек из числа осужденных, освобожденных условно-досрочно для прохождения военной службы по контракту.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора

Дословно: "По состоянию на 27 июня 2024 года суды удовлетворили 3 тыс. 424 ходатайства соответствующей категории, в воинскую часть прибыл 3 тыс. 171 человек".

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В ведомстве сообщили, что учреждения исполнения наказаний подготовили 3 тыс. 822 ходатайства об освобождении осужденных условно-досрочно для прохождения военной службы по контракту.

3 тыс. 632 указанные ходатайства уже направлены на рассмотрение судов, из которых 3424 удовлетворены.

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