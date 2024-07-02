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Воинские части уже пополнили свыше 3 тысяч осужденных - ОГП

Станислав ПогориловВторник, 2 июля 2024, 13:39
Воинские части уже пополнили свыше 3 тысяч осужденных - ОГП
Иллюстративное фото Getty Images

В воинские части Вооруженных сил прибыло 3 тыс. 171 человек из числа осужденных, освобожденных условно-досрочно для прохождения военной службы по контракту.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генерального прокурора

Дословно: "По состоянию на 27 июня 2024 года суды удовлетворили 3 тыс. 424 ходатайства соответствующей категории, в воинскую часть прибыл 3 тыс. 171 человек".

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В ведомстве сообщили, что учреждения исполнения наказаний подготовили 3 тыс. 822 ходатайства об освобождении осужденных условно-досрочно для прохождения военной службы по контракту.

3 тыс. 632 указанные ходатайства уже направлены на рассмотрение судов, из которых 3424 удовлетворены.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 марта в Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, призванную внести изменения в законодательство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период.
  • 8 мая Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
  • 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал этот законопроект.
  • 29 мая в Минюсте сообщили, что первые осужденные, которые присоединились к ВСУ, сейчас уже проходят слаживание, а некоторые успели отличиться тем, что взяли в плен российского военного.

Темы: мобилизациятюрьмаармия
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