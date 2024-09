Кандидат Трампа в вице-президенты признал, что "выдумал" историю о поедании домашних котов мигрантами

Избранный Дональдом Трампом кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс признался, что история о якобы поедании мигрантами из Гаити домашних котов в одном из городов штата Огайо, которую активно распространяли республиканцы, является вымышленной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Вэнса в интервью CNN

Детали: Разговор ведущей CNN Даны Беш с Вэнсом касался произнесенного Трампом во время дебатов заявления о том, что в городе Спрингфилд в Огайо мигранты из Гаити якобы охотятся на домашних кошек и гусей.

Это утверждение появилось за несколько дней до дебатов, было среди первых распространено самим Джей Ди Вэнсом, а также породило волну сгенерированных искусственным интеллектом изображений Трампа, который "оберегает" котов и гусей. Эти утверждения официально опровергли власти и полиция Спрингфилда.

JD Vance in responding to question on CNN this AM about dog & cat eating in Springfield, Ohio “If I have to I “create stories” so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do..."pic.twitter.com/aO6oG7fYqq